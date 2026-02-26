Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia

26 feb. 2026, 09:57, Actualitate
O imagine difuzată de presa internațională după publicarea noilor documente din dosarele „Epstein” îl înfățișează pe fizicianul Stephen Hawking alături de două femei, pe o plajă, scrie Mediafax.

Reprezentanții familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton, din St. Thomas.

Familia confirmă dezvăluirile

O fotografie cu fizicianul britanic Stephen Hawking alături de două femei în bikini a fost inclusă într-un nou set de documente legate de ancheta asupra lui Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Familia savantului precizează că imaginea a fost realizată în 2006, la un simpozion științific, iar cele două femei ar fi fost, de fapt, îngrijitoarele sale.

Evenimentul, intitulat „Confronting Gravity”, a beneficiat de finanțare din partea lui Jeffrey Epstein. În cadrul conferinței, fizicianul britanic a prezentat o comunicare privind cosmologia cuantică.

Stephen Hawking, diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), a decedat în anul 2018.

Potrivit datelor examinate de jurnaliștii americani, numele celebrului om de știință apare în aproximativ 250 de referințe din arhiva Epstein. Cu toate acestea, simpla menționare în aceste documente nu constituie dovezi de vinovăție sau implicare în activități ilegale.

Un email prezentat anterior, în contextul procesului intentat de Virginia Giuffre împotriva Ghislaine Maxwell, dezvăluie că Epstein oferea o recompensă pentru contracararea unei acuzații false potrivit căreia Hawking ar fi luat parte la o orgie implicând minori în Insulele Virgine Britanice. Afirmația respectivă nu este confirmată de nicio probă, iar omul de știință nu a fost inculpat pentru nicio infracțiune legată de Epstein.

Ce mai apare în dosarele „Epstein”

Documentele recent dezvăluite de instituțiile americane se înscriu într-un volum extensiv de materiale referitoare la investigația asupra lui Jeffrey Epstein, găsit decedat în 2019 într-un penitenciar din New York, caz clasificat oficial ca sinucidere, după ce a fost condamnat pentru crime sexuale.

Simpozionul din 2006 nu reprezintă singura apariție a lui Hawking în evidențele miliardarului. Anterior, au fost difuzate și alte fotografii cu savantul participând la diverse evenimente împreună cu alte personalități, printre care și o plimbare cu submarinul în apropierea insulei private deținute de Epstein.

Familia lui Hawking nu a dorit să adauge alte declarații pentru presa americană, însă a reconfirmat că imaginea recent redistribuită reflectă o situație profesională și că femeile prezente îndeplineau funcții de îngrijire medicală.

