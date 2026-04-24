Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare" a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA

Mihai Tănase
Reuniunea G20 ar putea fi marcată de o revenire surpriză pe scena politicii internaționale. Rusia ar putea participa la summitul G20 din decembrie, organizat în Florida, potrivit unui oficial al Casei Albe. Decizia finală privind prezența lui Vladimir Putin nu a fost încă luată, în contextul tensiunilor internaționale persistente, însă nu este excusă.

Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 programat în decembrie, în Florida, semnalând o posibilă revenire a Moscovei în prim-planul politicii internaționale, scrie The Washington Post.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a confirmat că invitația va fi transmisă, precizând însă că procedura formală nu a fost încă finalizată.

„Nu a fost emisă încă nicio invitaţie formală, dar Rusia este membră a G20 şi va fi invitată să participe la reuniunile ministeriale şi la summitul liderilor”, a declarat sursa.

Summitul ar urma să aibă loc într-un complex de golf deținut de familia Donald Trump, în contextul în care Statele Unite dețin președinția rotativă a grupului.

Posibilă revenire a lui Putin în SUA

Reprezentanții Kremlinului nu au confirmat încă dacă Vladimir Putin va participa personal la reuniune, dar nici nu au exclus această posibilitate.

„Nu a fost luată încă nicio decizie de acest fel, dar Rusia a participat la fiecare summit la nivelul adecvat. Când se va apropia summitul, va fi luată o decizie cu privire la formatul participării noastre”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Anterior, viceministrul rus de externe Aleksandr Pankin a afirmat că Rusia a fost invitată să participe „la cel mai înalt nivel”.

Totuși, pentru liderul de la Kremlin situația este complicată de mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său, în legătură cu presupuse crime de război din Ucraina. Din acest motiv, liderul rus nu a participat la precedentul summit G20, organizat la Johannesburg în noiembrie 2025, fiind reprezentat de consilierul său economic, Maksim Oreșkin.

Amintim că Vladimir Putin s-a întâlnit ultima data cu Donald Trump în agust 2025, în Alaska, unde au discutat, printre altele și condițiile unei păci durabile în Ucraina.

