Zelenski acuză SUA de „lipsă de respect”. Emisarii lui Trump au efectuat numeroase vizite la Moscova, dar au evitat Kievul

Mihai Tănase
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică dur vizitele oficialilor americani la Moscova, fără oprire la Kiev. Liderul de la Kiev consideră gestul o „lipsă de respect”, în plin război deja de peste patru ani de zile cu Rusia lui Putin și de încercări nereușite de negocieri de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat dur după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat mai multe vizite la Moscova, fără a ajunge oficial și la Kiev, scrie The Independent.co.uk.

„Este lipsit de respect să vină la Moscova şi nu la Kiev, este pur şi simplu lipsit de respect”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat unei publicații ucrainene.

Cei doi emisari americani au ajuns în capitala Rusiei de mai multe ori, inclusiv la finalul anului trecut și în ianuarie, în contextul intensificării negocierilor pentru încetarea focului. Steve Witkoff s-a întâlnit în repetate rânduri cu liderul rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, nici Witkoff, nici Jared Kushner nu au efectuat o vizită oficială la Kiev.

„Înţeleg că avem o logistică complexă… Dacă nu vor, ne putem întâlni în alte ţări”, a adăugat liderul ucrainean.

Negocierile de pace, în impas

Cei doi fac parte din echipa apropiată a președintelui Donald Trump, fiind implicați în negocieri sensibile pe mai multe fronturi internaționale, inclusiv în discuțiile privind Iranul.

Deși la începutul lunii aprilie fusese anunțată o posibilă vizită în Ucraina, aceasta nu a mai avut loc, în contextul mutării atenției SUA spre conflictul din Orientul Mijlociu.

Între timp, negocierile de pace dintre Kiev și Moscova rămân blocate. Divergențele majore persistă, în special în privința regiunii Donbas, unde cererile Rusiei sunt considerate inacceptabile de Ucraina.

„Căutăm un compromis între două poziţii complet polare. Încă nu l-am găsit”, a declarat Kyrylo Budanov.

Conflictul declanșat în 2022 continuă să afecteze profund Ucraina. Regiuni întinse din est rămân sub control rus, iar atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene sunt frecvente. Zilele trecute, Rusia a lansat peste 700 de drone și rachete într-o singură noapte, provocând moartea a cel puțin 18 persoane, aproape 100 de răniți și distrugeri majore de infrastructura civilă.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, lovind ținte aflate la mare distanță în interiorul teritoriului rus.

Ucraina refuză pacea rusească. Zelenski respinge ideea retragerii trupelor din Donbas: „Ar fi o înfrângere strategică majoră”

NEWS ALERT Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
11:15
Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
CONTROVERSĂ Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
11:02
Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
POLITICĂ Nominalizat la șefia Rezervei Federale, Kevin Warsh respinge presiunile politice: „Trump nu mi-a cerut reducerea dobânzilor”
10:31
Nominalizat la șefia Rezervei Federale, Kevin Warsh respinge presiunile politice: „Trump nu mi-a cerut reducerea dobânzilor”
ANALIZA de 10 Limitele puterii SUA, mutările Chinei și gambitul din Strâmtoarea Ormuz. „Precedentul este acum stabilit”
10:00
Limitele puterii SUA, mutările Chinei și gambitul din Strâmtoarea Ormuz. „Precedentul este acum stabilit”
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic Italia-Rusia. Meloni, ținta unui atac fără precedent la TV rusă. Ambasadorul Moscovei la Roma, convocat de urgență
09:15
Scandal diplomatic Italia-Rusia. Meloni, ținta unui atac fără precedent la TV rusă. Ambasadorul Moscovei la Roma, convocat de urgență
FLASH NEWS Politico: Peter Magyar vrea să readucă influența Imperiului Austro-Ungar în jocul european
09:09
Politico: Peter Magyar vrea să readucă influența Imperiului Austro-Ungar în jocul european
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Pelinel a dezvăluit ce face Borcea ca să arate fresh, la 56 de ani! „E trucul lui…”
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce norii au forme diferite?
VIDEO Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
11:13
Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
SCANDALOS Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
11:10
Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
ȘTIINȚĂ Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
10:59
Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
ULTIMA ORĂ PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
10:44
PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
Gândul de Vreme Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar”
10:39
Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe