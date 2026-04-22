Zelenski acuză SUA de „lipsă de respect”. Emisarii lui Trump au efectuat numeroase vizite la Moscova, dar au evitat Kievul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică dur vizitele oficialilor americani la Moscova, fără oprire la Kiev. Liderul de la Kiev consideră gestul o „lipsă de respect”, în plin război deja de peste patru ani de zile cu Rusia lui Putin și de încercări nereușite de negocieri de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat dur după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat mai multe vizite la Moscova, fără a ajunge oficial și la Kiev, scrie The Independent.co.uk.

„Este lipsit de respect să vină la Moscova şi nu la Kiev, este pur şi simplu lipsit de respect”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat unei publicații ucrainene.

Cei doi emisari americani au ajuns în capitala Rusiei de mai multe ori, inclusiv la finalul anului trecut și în ianuarie, în contextul intensificării negocierilor pentru încetarea focului. Steve Witkoff s-a întâlnit în repetate rânduri cu liderul rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, nici Witkoff, nici Jared Kushner nu au efectuat o vizită oficială la Kiev.

„Înţeleg că avem o logistică complexă… Dacă nu vor, ne putem întâlni în alte ţări”, a adăugat liderul ucrainean.

Negocierile de pace, în impas

Cei doi fac parte din echipa apropiată a președintelui Donald Trump, fiind implicați în negocieri sensibile pe mai multe fronturi internaționale, inclusiv în discuțiile privind Iranul.

Deși la începutul lunii aprilie fusese anunțată o posibilă vizită în Ucraina, aceasta nu a mai avut loc, în contextul mutării atenției SUA spre conflictul din Orientul Mijlociu.

Între timp, negocierile de pace dintre Kiev și Moscova rămân blocate. Divergențele majore persistă, în special în privința regiunii Donbas, unde cererile Rusiei sunt considerate inacceptabile de Ucraina.

„Căutăm un compromis între două poziţii complet polare. Încă nu l-am găsit”, a declarat Kyrylo Budanov.

Conflictul declanșat în 2022 continuă să afecteze profund Ucraina. Regiuni întinse din est rămân sub control rus, iar atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene sunt frecvente. Zilele trecute, Rusia a lansat peste 700 de drone și rachete într-o singură noapte, provocând moartea a cel puțin 18 persoane, aproape 100 de răniți și distrugeri majore de infrastructura civilă.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, lovind ținte aflate la mare distanță în interiorul teritoriului rus.

