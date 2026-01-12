Șeful Rezervei Federale a SUA, anchetat penal după renovarea sediului băncii centrale din Washington: „Nu mă las intimidat de Trump”

Președintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a declarat că este vizat de o anchetă penală federală, în legătură cu renovarea sediului băncii centrale din Washington, un proiect estimat la 2,5 miliarde de dolari, precum și cu mărturia sa în fața Congresului. Powell susține că investigația are legătură directă cu presiunile exercitate de președintele american Donald Trump asupra Fed privind reducerea ratelor dobânzilor.

Ancheta este coordonată de Parchetul Federal al Districtului Columbia și a fost relatată inițial de The New York Times. După declarațiile lui Powell, contractele futures bursiere au înregistrat scăderi, semn al îngrijorărilor investitorilor cu privire la independența băncii centrale americane.

Powell a declarat că Departamentul de Justiție a transmis Fed „citații ale marelui juriu care amenință cu o acuzare penală legată de mărturia mea în fața Comitetului bancar al Senatului din iunie anul trecut”, scrie CNN.com.

„Această mărturie se referea, în parte, la un proiect multianual de renovare a clădirilor istorice ale Rezervei Federale”, a precizat el.

Președintele Fed a respins ideea că ar fi vorba despre o problemă reală de transparență față de Congres.

„Nu este vorba despre rolul de supraveghere al Congresului; Fed, prin mărturii și alte dezvăluiri publice, a depus toate eforturile pentru a ține Congresul la curent cu proiectul de renovare”, a spus el. „Acestea sunt pretexte”.

Powell a avertizat că miza anchetei depășește situația sa personală.

„Este vorba despre faptul dacă Fed va putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor și a condițiilor economice sau dacă, în schimb, politica monetară va fi dirijată de presiuni politice sau intimidări”. „Am un profund respect pentru statul de drept și pentru responsabilitatea în democrația noastră”, a mai spus Powell, subliniind că nimeni nu este mai presus de lege, dar că acțiunea trebuie analizată „în contextul mai larg al amenințărilor și presiunilor continue ale administrației”.

Reacția lui Donald Trump

Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat NBC News, că „nu știe nimic despre asta”, referindu-se la ancheta penală asupra lui Powell, dar a adăugat: „Dar cu siguranță nu se pricepe prea bine la Fed și nu se pricepe prea bine la construirea de clădiri”.

Ulterior, Trump a negat că citațiile Departamentului de Justiție ar avea legătură cu politica monetară.

„Nu. Nici nu m-aș gândi să fac asta”, a spus președintele. „Ceea ce ar trebui să-l preseze este faptul că ratele sunt mult prea mari. Aceasta este singura presiune pe care o are.”, a spus liderul de la Casa Albă.

Ancheta este coordonată de procurorul federal Jeanine Pirro, fost procuror al statului New York și prezentatoare Fox News, post de televiziune aservit lui Trump, numită în funcție de Trump. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat că „procurorul general le-a dat instrucțiuni procurorilor americani să acorde prioritate investigării oricărui abuz al banilor contribuabililor”.

Reacțiile din Congres nu au întârziat. Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur ancheta și a anunțat că se va opune oricărei numiri la conducerea Fed până la clarificarea situației juridice.

„Dacă mai existau îndoieli cu privire la faptul că consilierii din administrația Trump fac presiuni active pentru a pune capăt independenței Rezervei Federale, acum nu mai ar trebui să existe”, a spus el.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a declarat că „atacul lui Trump asupra independenței Fed continuă”, avertizând că stabilitatea economică a SUA este pusă în pericol.

„Acesta este genul de intimidare cu care ne-am obișnuit cu toții din partea lui Donald Trump și a acoliților săi”, a spus Schumer.

Senatoarea Elizabeth Warren a mers și mai departe, acuzându-l pe Trump că „abuzează de autoritatea Departamentului de Justiție ca un dictator în devenire”, cu scopul de a transforma Fed într-un instrument politic.

În acest context, economiștii avertizează că presiunile politice asupra Fed ar putea declanșa reacții negative pe piețele financiare globale, inclusiv scăderi ale dolarului, acțiunilor și obligațiunilor americane, în timp ce aurul și alte active de refugiu ar putea crește.