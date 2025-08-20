Șeful securității din SUA revocă autorizaţiile pentru 37 de membri ai serviciilor de informaţii americane, la cererea lui Donald Trump

Directorul Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Tulsi Gabbard, a anunţat marţi că a dispus revocarea autorizaţiilor de securitate pentru 37 de actuali şi foşti membri ai serviciilor de informaţii, acuzați de „politizarea şi manipularea informaţiilor”. Decizia a fost luată la indicația președintelui Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe X, Gabbard a explicat că măsura este motivată de suspiciuni privind utilizarea în scopuri politice a serviciilor de informații. Luna trecută, Departamentul de Justiţie al SUA a format un grup de intervenţie pentru a analiza afirmațiile acesteia.

Tulsi Gabbard a susținut că în 2016 ar fi existat o „conspiraţie pentru trădare” pusă la cale de oficiali din administraţia lui Barack Obama pentru a submina campania electorală a lui Donald Trump. Aceste afirmații au fost respinse de democrați, care le consideră false și motivate politic.

Trump a reluat acuzațiile la adresa fostului președinte democrat, spunând, fără a aduce dovezi, că Obama ar fi orchestrat o campanie pentru a-l lega fals de Rusia și pentru a-i submina șansele la președinție.

„Aceste acuzaţii bizare sunt ridicole şi reprezintă o încercare slabă de a distrage atenţia”, a reacționat un purtător de cuvânt al lui Barack Obama, potrivit Reuters.

Evaluarea serviciilor de informații privind Rusia

În ianuarie 2017, o evaluare a comunităţii de informaţii americane a concluzionat că Rusia a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din SUA din 2016, folosind campanii de dezinformare pe rețele sociale, atacuri cibernetice și rețele de boți online.

Documentul arăta că aceste eforturi urmăreau să o discrediteze pe Hillary Clinton și să îl favorizeze pe Donald Trump.

Totuși, raportul sublinia că impactul real al acțiunilor Moscovei a fost probabil limitat și că nu există dovezi că intervenția rusă ar fi schimbat rezultatul votului. Rusia a negat constant orice implicare în scrutinul american.