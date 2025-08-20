Prima pagină » Știri externe » Șeful securității din SUA revocă autorizaţiile pentru 37 de membri ai serviciilor de informaţii americane, la cererea lui Donald Trump

Șeful securității din SUA revocă autorizaţiile pentru 37 de membri ai serviciilor de informaţii americane, la cererea lui Donald Trump

Denis Andrei
20 aug. 2025, 08:20, Știri externe
Foto: Profimedia images

Directorul Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Tulsi Gabbard, a anunţat marţi că a dispus revocarea autorizaţiilor de securitate pentru 37 de actuali şi foşti membri ai serviciilor de informaţii, acuzați de „politizarea şi manipularea informaţiilor”. Decizia a fost luată la indicația președintelui Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe X, Gabbard a explicat că măsura este motivată de suspiciuni privind utilizarea în scopuri politice a serviciilor de informații. Luna trecută, Departamentul de Justiţie al SUA a format un grup de intervenţie pentru a analiza afirmațiile acesteia.

Tulsi Gabbard a susținut că în 2016 ar fi existat o „conspiraţie pentru trădare” pusă la cale de oficiali din administraţia lui Barack Obama pentru a submina campania electorală a lui Donald Trump. Aceste afirmații au fost respinse de democrați, care le consideră false și motivate politic.

Trump a reluat acuzațiile la adresa fostului președinte democrat, spunând, fără a aduce dovezi, că Obama ar fi orchestrat o campanie pentru a-l lega fals de Rusia și pentru a-i submina șansele la președinție.

„Aceste acuzaţii bizare sunt ridicole şi reprezintă o încercare slabă de a distrage atenţia”, a reacționat un purtător de cuvânt al lui Barack Obama, potrivit Reuters.

Evaluarea serviciilor de informații privind Rusia

În ianuarie 2017, o evaluare a comunităţii de informaţii americane a concluzionat că Rusia a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din SUA din 2016, folosind campanii de dezinformare pe rețele sociale, atacuri cibernetice și rețele de boți online.

Documentul arăta că aceste eforturi urmăreau să o discrediteze pe Hillary Clinton și să îl favorizeze pe Donald Trump.

Totuși, raportul sublinia că impactul real al acțiunilor Moscovei a fost probabil limitat și că nu există dovezi că intervenția rusă ar fi schimbat rezultatul votului. Rusia a negat constant orice implicare în scrutinul american.

