RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau

03 ian. 2026, 07:05, Actualitate
O bunică și nepotul ei în vârstă de numai 5 ani au murit arși de vii în Fâșia Gaza, după ce cortul în care locuiau a luat foc în timpul pregătirii mesei. Tragedia are loc pe fondul condițiilor tot mai dificile în care trăiesc mii de palestinieni adăpostiți în locuințe improvizate.

Incendiul s-a produs într-un cort din zona Yarmouk, potrivit unui vecin al familiei. Cortul, confecționat din material plastic, a fost cuprins rapid de flăcări, iar cele două victime nu au mai putut fi salvate.

Medicii au confirmat decesul bunicii și al copilului.

Doi palestinieni, împușcați mortal de forțele israeliene

Tot vineri, un oficial medical din Gaza a anunțat că doi bărbați palestinieni au fost uciși de focuri trase de armata israeliană. Incidentul a avut loc în apropierea așa-numitei „Linii Galbene”, care delimitează zonele aflate sub control israelian.

Deși armistițiul în vigoare de aproximativ trei luni între Israel și gruparea Hamas a pus capăt bombardamentelor de amploare, violențele nu au încetat complet.

Palestinienii continuă să își piardă viața, în special în zonele de frontieră.

Cele mai noi