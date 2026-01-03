RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau

O bunică și nepotul ei în vârstă de numai 5 ani au murit arși de vii în Fâșia Gaza, după ce cortul în care locuiau a luat foc în timpul pregătirii mesei. Tragedia are loc pe fondul condițiilor tot mai dificile în care trăiesc mii de palestinieni adăpostiți în locuințe improvizate.
Incendiul s-a produs într-un cort din zona Yarmouk, potrivit unui vecin al familiei. Cortul, confecționat din material plastic, a fost cuprins rapid de flăcări, iar cele două victime nu au mai putut fi salvate.
Medicii au confirmat decesul bunicii și al copilului.
Tot vineri, un oficial medical din Gaza a anunțat că doi bărbați palestinieni au fost uciși de focuri trase de armata israeliană. Incidentul a avut loc în apropierea așa-numitei „Linii Galbene”, care delimitează zonele aflate sub control israelian.
Deși armistițiul în vigoare de aproximativ trei luni între Israel și gruparea Hamas a pus capăt bombardamentelor de amploare, violențele nu au încetat complet.
Palestinienii continuă să își piardă viața, în special în zonele de frontieră.
