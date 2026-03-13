Ion Cristoiu: Popasul lui Zelenski la București a confirmat: România e satelit al Ucrainei

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu comentează, în cea mai recentă pastilă video a sa, vizita liderului de la Kiev în România. „Popasul lui Zelenski la București a confirmat: România e satelit al Ucrainei”, spune acesta.

„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o vizită de o zi în România. De fapt, a trecut prin România, a făcut un mic popas în drumul către Paris, unde – sigur – se va întâlni cu tutorele Ucrainei, Emmanuel Macron, Franța. Era normal să se oprească la București, pentru că cea care ne-a predat Ucrainei este Franța. Și când spun aceasta, mă refer la atmosfera acestei vizite, atmosfera creată de români, și la acordurile anunțate de cei doi președinți. Toate acestea s-au făcut sub semnul incredibilei diversiuni, care a fost tărăboiul privind solicitarea americană de dislocare a unor trupe, o solicitare oficială care nu există, deci care este una din marile minciuni ale lui Nicușor Dan, și am avut impresia, văzând temenelele consilierilor, temenelele presei, întreaga atmosferă, că a venit în vizită în România tovarășul Brejnev. N-am zis domnul Bush sau domnul Clinton, pentru că totuși Volodimir Zelenski vine dinspre zona sovietică, dinspre est.

Și să nu uităm că Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică și a fost împreună cu Federația Rusă, cum să zic, o putere care ne-a tutelat. Este absurd să credem că Uniunea Sovietică a însemnat pentru noi Federația Rusă. Nu! Uniunea Sovietică a însemnat pentru noi Uniunea Sovietică, inclusiv – dacă nu mai ales – Ucraina, care fiind sigură, aici, vecină, ea a fost care ne-a tutelat la vremea respectivă în numele Moscovei. Las la o parte faptul că, așa cum s-a mai întâmplat și până acum, despre acordul despre ce s-a discutat am aflat din declarația de presă a președintelui ucrainean și nu a președintelui român pentru că, așa cum face un stăpân când vine, el spune ce a rezolvat în România. Ăsta, sluga, Nicușor Dan – săracul – ce să zică?!

Deci, hai să luăm documentele… Parteneriatul strategic este tot în favoarea Ucrainei și semnul unei unei aberații, ca să nu zică altfel, formulate de Nicușor Dan – în lungul șir de aberații prezidențiale – și anume că între Ucraina și România a existat o neîncredere și a s-a evaporat pentru că început războiul. Eu v-am mai spus că omul are o treabă cu «bibilica». Cum să se evapore? Agresiunea rusă, să-i spunem așa, nu a schimbat cu nimic relațiile cu Ucraina. Adică, brusc, Ucraina ne-a devenit prietenă, că au atacat-o Rusia. Putea să rămână în continuare. Și agresivitatea cu care se poartă față de Ungaria și aroganța cu care se poartă față de noi arată că trebuie păstrată această neîncredere. Părerea mea este că România trebuie să aibă prudență față de orice altă țară, chiar și față de Republica Moldova, evorba de altă țări, nu știi niciodată cum se pot răsturna.

Parteneriatul este impus, adică a fost dictat textul de către Volodimir Zelenski și asta a consemnat, având și carnețelul ăla. Acordurile energetice și economice sunt toate în favoarea Ucrainei. Noi vom da energie Ucrainei, o să plătim ucrainenilor să producă drone în România, cu banii ăia împrumutași, și – mai ales – bomboana pe coliva României… vom depozita gazul din Marea Neagră în Ucraina. Eu așa ceva n-am mai pomenit în istoria unor țări. Adică am pomenit și anume decizia României de a duce la Moscova, pentru a proteja, Tezaurul. Țineți minte, atunci, din decembrie 1916. Pentru că veneau nemții și trebuia protejat. Și l-am dus la Moscova. Sigur, la vremea respectivă, eram aliați, era țarul. Numai că în martie 1917, țarul a căzut și au venit în octombrie bolșevicii și ne-am lins pe bot de Tezaur.

Deci, cum se depozitezi o avere a României, fără nicio garanție, într-o altă țară? Mâine poate fi o lovitură de stat acolo, se poate întâmpla. Și vine un regim pro-rus sau chiar și Zelenski, că el stă prost cu nervii, și se poate schimba. Oricum, sigur este că Zelenski a plecat spre Paris, în acest popas, cu conturile pline pentru Ucraina, iar noi am rămas în continuare cu conturile goale”, spune Ion Cristoiu.

Autorul mai recomandă:

SPP-istul-vedetă al lui Nicușor Dan, distribuit și în protocolul de la vizita lui Zelenski. Ce rol a jucat Ionuț

Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: „Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”

Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război