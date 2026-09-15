Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, acuză Statele Unite că au prelungit cu un an războiul din Ucraina prin retragerea din ceea ce el a descris drept „acordurile de la Anchorage”, încheiate între Donald Trump și Vladimir Putin. Potrivit oficialului de la Kremlin, Rusia ar fi putut trăi în pace până acum.

Moscova a făcut referire în repetate rânduri la presupuse acorduri din cadrul întâlnirii din 2025 dintre Trump și Putin din Alaska, deși oficialii americani au negat existența unor astfel de acorduri. Lavrov a afirmat că retragerea Washingtonului din presupusele acorduri, care ar fi avut loc sub presiunea Europei, a împiedicat încheierea războiului.

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„Dacă americanii nu s-ar fi retras de la acordurile de la Anchorage, dacă Europa nu i-ar fi îndepărtat de aceste acorduri, am trăi deja de un an fără război. Acesta este un fapt evident, așa că trageți propriile concluzii. Știți, noi am luptat împotriva Germaniei, acum toată lumea compară situația, dar noi aveam aliați. Aveam Statele Unite și Marea Britanie în Occident. Aveam aliați chinezi și coreeni în Est. Mongolia a fost, de asemenea, aliatul nostru. Dar acum, toți aliații care erau în Occident sunt într-o altă tabără”, a declarat Lavrov.

Declarațiile sale au fost făcute pe fondul blocajului în care se află eforturile conduse de SUA de a media un acord de pace mai amplu, din cauza pretențiilor teritoriale ale Rusiei. Kremlinul a respins în repetate rânduri un armistițiu și a cerut ca Kievul să cedeze regiunea Donbas, parțial ocupată, o zonă de importanță strategică din estul Ucrainei.

Moscova cere, de fapt, ca Ucraina să cedeze teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească pe cale militară. Kievul a solicitat, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate pentru a descuraja viitoare agresiuni din partea Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump despre posibile încetări limitate ale focului în cadrul unei posibile întâlniri care ar urma să aibă loc la New York săptămâna viitoare. Zelenski a declarat pe 14 septembrie că dorește să discute despre încetarea atacurilor rusești și ucrainene asupra infrastructurii energetice și în Marea Neagră.

Întâlnirea ar putea avea loc în marja Adunării Generale a ONU, în perioada 21-23 septembrie, dacă programele președinților se vor potrivi. Lavrov a declarat că intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.

Lavrov a declarat că Moscova rămâne deschisă la reluarea negocierilor.