Prima pagină » Știri externe » Kim Jong Un îi promite lui Putin sprijin „total și neclintit”. Phenianul susține că Rusia duce un „război sfânt” în Ucraina, deși țara atacată e profund ortodoxă

Kim Jong Un îi promite lui Putin sprijin „total și neclintit”. Phenianul susține că Rusia duce un „război sfânt” în Ucraina, deși țara atacată e profund ortodoxă

Kim Jong Un îi promite lui Putin sprijin
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kim Jong Un îi promite lui Vladimir Putin „sprijin neclintit” și anunță aprofundarea cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia. Dictatorul de la Phenian descrie invazia rusă din Ucraina drept un „război sfânt”, în contextul în care țara atacată este profund ortodoxă la fel cum este și Rusia. Coreea de Nord este un stat ateu, fiind acceptat doar cultul personalității familiei Kim, toate celelalte religii fiind interzise și aspru pedepsite.

Kim Jong Un reafirmă alianța tot mai strânsă dintre Coreea de Nord și Rusia și îi promite lui Vladimir Putin „sprijin neclintit” în războiul din Ucraina. Într-o scrisoare adresată liderului de la Kremlin, liderul nord-coreean folosește termenul de „război sfânt” pentru a descrie invazia care durează de 5 ani și afirmă că Phenianul dorește să extindă și să aprofundeze cooperarea cu Moscova, potrivit Reuters.

Scrisoarea lui Kim Jong Un către Vladimir Putin a fost prezentată marți de KCNA, agenția oficială de presă a Coreei de Nord.

„Ferm convins de victoria Federaţiei Ruse în actualul război sfânt pentru apărarea intereselor de securitate ale ţării şi a justiţiei internaţionale, îţi promit sprijinul meu neclintit ţie, dragul meu prieten, şi poporului rus frate.

Voinţa mea şi cea a guvernului Republicii Populare Democrate Coreene sunt ferme şi fără umbră de îndoială: dorim să extindem şi să aprofundăm în mod cuprinzător activitatea comună cu Federaţia Rusă”, a scris Kim Jong Un, într-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin, potrivit KCNA.

Foto: Pexels.com

Mesajul vine după ce militari nord-coreeni au participat deja la luptele împotriva forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, iar Kievul susține că Phenianul s-ar pregăti pentru o nouă desfășurare masivă de trupe.

Militari nord-coreeni au luptat împotriva Ucrainei în regiunea Kursk

Rusia și Coreea de Nord au încheiat în 2024 un acord de apărare care a consolidat baza politică și militară a cooperării dintre cele două state.

Ulterior, mii de militari nord-coreeni au participat în perioada 2024-2025 la operațiunile împotriva forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk. Implicarea Phenianului a transformat Coreea de Nord într-unul dintre cei mai importanți parteneri militari ai Moscovei pe durata războiului.

Există acum și avertismente privind posibilitatea trimiterii unui nou contingent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut în luna august că Phenianul intenționează să desfășoare între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kiev a afirmat, de asemenea, că Phenianul a furnizat rachete balistice armatei ruse.

KYIV, UKRAINE – JANUARY 03: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy speaks to the press during the press conference in Kyiv, Ukraine on an January 03, 2025. Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Cooperarea dintre cele două state nu este însă unilaterală. Phenianul obține la rândul său beneficii economice și, potrivit evaluărilor internaționale, acces la resurse și tehnologii importante.

Cooperarea cu Rusia alimentează și economia Coreei de Nord

Banca centrală a Coreei de Sud estima în luna iulie că economia nord-coreeană a crescut cu peste 3% în 2025. Instituția sud-coreeană a identificat cooperarea cu Moscova drept un „motor important” al acestei evoluții.

Relația cu Rusia ar aduce Coreei de Nord valută străină, dar și acces la tehnologii militare și ajutoare financiare, energetice și alimentare, potrivit evaluării sud-coreene.

Legăturile dintre cele două state sunt consolidate în paralel și prin proiecte de infrastructură. La începutul lunii septembrie, Rusia și Coreea de Nord au inaugurat prima legătură rutieră directă dintre cele două țări, realizată printr-un pod construit peste fluviul Tumen.

Fluviul marchează scurta frontieră terestră comună dintre Rusia și Coreea de Nord.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nunta lui Donald Trump Jr. a fost finanţată parţial de un oligarh rus, decorat de Putin. Cuplul confirmă cadoul de sute de mii de dolari
10:19
Nunta lui Donald Trump Jr. a fost finanţată parţial de un oligarh rus, decorat de Putin. Cuplul confirmă cadoul de sute de mii de dolari
ANALIZA de 10 „A treia Romă” și revoluția economică din Rusia. Putin vrea o economie ideală în timp de război, managerii Kremlinului încearcă să țină pasul
10:00
„A treia Romă” și revoluția economică din Rusia. Putin vrea o economie ideală în timp de război, managerii Kremlinului încearcă să țină pasul
FLASH NEWS Unul din cinci bulgari trăiește sub pragul sărăciei. Ce măsuri iau autoritățile din Bulgaria și ce se întâmplă în România
09:38
Unul din cinci bulgari trăiește sub pragul sărăciei. Ce măsuri iau autoritățile din Bulgaria și ce se întâmplă în România
FLASH NEWS Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă, care a intrat în Lituania, doborâtă de avioane de luptă
09:35
Alertă pe flancul estic al NATO: o dronă, care a intrat în Lituania, doborâtă de avioane de luptă
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a împlinit 71 de ani. Primul an de pontificat, dominat de apelurile la pace, reconciliere și apărarea demnității umane în fața AI
09:12
Papa Leon al XIV-lea a împlinit 71 de ani. Primul an de pontificat, dominat de apelurile la pace, reconciliere și apărarea demnității umane în fața AI
DECES S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani
08:58
S-a stins din viață cel mai vârstnic israelian care a supraviețuit Holocaustului. Avea 107 ani
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas, unde au pierdut 240 km pătrați de teren și au fost înconjurați
Cancan.ro
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Prosport.ro
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri rapide va fi legat de A1
Mediafax
Descinderi de amploare în Arad. Zeci de percheziții într-un dosar de droguri de mare risc
Click
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America
Digi24
„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat din deșert la 50 de ore după ce avionul său a fost doborât în Iran
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Ce se întâmplă doctore
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numărul românilor care NU își permit o mașină scade la jumătate, în doar un an, arată datele Eurostat
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
JUSTIȚIE Începe judecarea apelului în dosarul „10 August”. În primă instanță, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”
11:01
Începe judecarea apelului în dosarul „10 August”. În primă instanță, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”
GALERIE FOTO Microbuzul școlar dintr-o comună din Vâlcea, distrus în prima zi de școală
10:59
Microbuzul școlar dintr-o comună din Vâlcea, distrus în prima zi de școală
CONTROVERSĂ 257 de zile fără buget la CFR Călători. Sindicaliștii cer explicații de la Finanțe și avertizează că trenurile se vor opri
10:40
257 de zile fără buget la CFR Călători. Sindicaliștii cer explicații de la Finanțe și avertizează că trenurile se vor opri
Gândul de Vreme Meteorologii ANM anunță temperaturi de 28 de grade, dar și ploi. Cum va fi vremea în București
10:24
Meteorologii ANM anunță temperaturi de 28 de grade, dar și ploi. Cum va fi vremea în București
ACTUALITATE Rămas pe străzi, Mihai din Cluj are o singură grijă: Cui îi rămâne Ursu, câinele său: „Mai bine m-ar lua Dumnezeu”
10:22
Rămas pe străzi, Mihai din Cluj are o singură grijă: Cui îi rămâne Ursu, câinele său: „Mai bine m-ar lua Dumnezeu”
SPORT Chivu are Italia la picioare după Inter – Udinese 5-2. Ce au scris ziarele și nota primită de antrenorul român
10:19
Chivu are Italia la picioare după Inter – Udinese 5-2. Ce au scris ziarele și nota primită de antrenorul român

Cele mai noi

Trimite acest link pe