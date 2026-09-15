Kim Jong Un îi promite lui Putin sprijin „total și neclintit”. Phenianul susține că Rusia duce un „război sfânt” în Ucraina, deși țara atacată e profund ortodoxă

Kim Jong Un îi promite lui Vladimir Putin „sprijin neclintit” și anunță aprofundarea cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia. Dictatorul de la Phenian descrie invazia rusă din Ucraina drept un „război sfânt”, în contextul în care țara atacată este profund ortodoxă la fel cum este și Rusia. Coreea de Nord este un stat ateu, fiind acceptat doar cultul personalității familiei Kim, toate celelalte religii fiind interzise și aspru pedepsite.

Kim Jong Un reafirmă alianța tot mai strânsă dintre Coreea de Nord și Rusia și îi promite lui Vladimir Putin „sprijin neclintit” în războiul din Ucraina. Într-o scrisoare adresată liderului de la Kremlin, liderul nord-coreean folosește termenul de „război sfânt” pentru a descrie invazia care durează de 5 ani și afirmă că Phenianul dorește să extindă și să aprofundeze cooperarea cu Moscova, potrivit Reuters.

Scrisoarea lui Kim Jong Un către Vladimir Putin a fost prezentată marți de KCNA, agenția oficială de presă a Coreei de Nord.

„Ferm convins de victoria Federaţiei Ruse în actualul război sfânt pentru apărarea intereselor de securitate ale ţării şi a justiţiei internaţionale, îţi promit sprijinul meu neclintit ţie, dragul meu prieten, şi poporului rus frate. Voinţa mea şi cea a guvernului Republicii Populare Democrate Coreene sunt ferme şi fără umbră de îndoială: dorim să extindem şi să aprofundăm în mod cuprinzător activitatea comună cu Federaţia Rusă”, a scris Kim Jong Un, într-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin, potrivit KCNA.

Mesajul vine după ce militari nord-coreeni au participat deja la luptele împotriva forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, iar Kievul susține că Phenianul s-ar pregăti pentru o nouă desfășurare masivă de trupe.

Militari nord-coreeni au luptat împotriva Ucrainei în regiunea Kursk

Rusia și Coreea de Nord au încheiat în 2024 un acord de apărare care a consolidat baza politică și militară a cooperării dintre cele două state.

Ulterior, mii de militari nord-coreeni au participat în perioada 2024-2025 la operațiunile împotriva forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk. Implicarea Phenianului a transformat Coreea de Nord într-unul dintre cei mai importanți parteneri militari ai Moscovei pe durata războiului.

Există acum și avertismente privind posibilitatea trimiterii unui nou contingent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut în luna august că Phenianul intenționează să desfășoare între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kiev a afirmat, de asemenea, că Phenianul a furnizat rachete balistice armatei ruse.

Cooperarea dintre cele două state nu este însă unilaterală. Phenianul obține la rândul său beneficii economice și, potrivit evaluărilor internaționale, acces la resurse și tehnologii importante.

Cooperarea cu Rusia alimentează și economia Coreei de Nord

Banca centrală a Coreei de Sud estima în luna iulie că economia nord-coreeană a crescut cu peste 3% în 2025. Instituția sud-coreeană a identificat cooperarea cu Moscova drept un „motor important” al acestei evoluții.

Relația cu Rusia ar aduce Coreei de Nord valută străină, dar și acces la tehnologii militare și ajutoare financiare, energetice și alimentare, potrivit evaluării sud-coreene.

Legăturile dintre cele două state sunt consolidate în paralel și prin proiecte de infrastructură. La începutul lunii septembrie, Rusia și Coreea de Nord au inaugurat prima legătură rutieră directă dintre cele două țări, realizată printr-un pod construit peste fluviul Tumen.

Fluviul marchează scurta frontieră terestră comună dintre Rusia și Coreea de Nord.