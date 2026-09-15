Grindeanu acuză că politicile lui Bolojan au dus România în spatele Kenyei în clasamentul mondial al competitivității

Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Ilie Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya, acuză liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”, a scris Grindeanu pe o rețea de socializare. Președintele social- democraților declară că România nu poate continua cu un „administrator taie-tot” ci are nevoie de un guvern care construiește și care sprijină firmele românești.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sorin Grindeanu: Interesul lui Bolojan pentru repornirea economiei a fost ZERO

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității!

Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an! An în care firmele românești au primit nu măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili.

S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”

Liderul PSD precizează că România are nevoie urgentă de un guvern.

„Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră.

Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia.

Iată de ce România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”. Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, a mai spus Sorin Grindeanu.