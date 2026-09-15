Grindeanu acuză că politicile lui Bolojan au dus România în spatele Kenyei în clasamentul mondial al competitivității

Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Ilie Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya, acuză liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”, a scris Grindeanu pe o rețea de socializare. Președintele social- democraților declară că România nu poate continua cu un „administrator taie-tot” ci are nevoie de un guvern care construiește și care sprijină firmele românești.
Liderul PSD precizează că România are nevoie urgentă de un guvern.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, într-un interviu pentru Euronews că nu-şi doreşte în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deşi, nu le exclude.
„De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat el.
Întrebat dacă desemnarea unui nou premier este posibilă după ultimul eşec, Nicuşor Dan a răspuns că încearcă o variantă care să treacă de votul Parlamentului.
„Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el, adăugând că ştie pe de rost numărul parlamentarilor din fiecare partid sau grup care s-ar forma şi toate variantele posibile de a obţine cele 233 de voturi.