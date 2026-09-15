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Grindeanu acuză că politicile lui Bolojan au dus România în spatele Kenyei în clasamentul mondial al competitivității

Grindeanu acuză că politicile lui Bolojan au dus România în spatele Kenyei în clasamentul mondial al competitivității
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Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Ilie Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya, acuză liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”, a scris Grindeanu pe o rețea de socializare. Președintele social- democraților declară că România nu poate continua cu un „administrator taie-tot” ci are nevoie de un guvern care construiește și care sprijină firmele românești.

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Sorin Grindeanu: Interesul lui Bolojan pentru repornirea economiei a fost ZERO

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității!
Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an! An în care firmele românești au primit nu măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili.
S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră”

Liderul PSD precizează că România are nevoie urgentă de un guvern.

„Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, fiindcă state din regiune – precum Bulgaria sau Polonia – sunt deja în fața noastră.
Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia.
Iată de ce România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”. Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan va nominaliza în curând un nou premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, într-un interviu pentru Euronews că nu-şi doreşte în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deşi, nu le exclude.

„De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat el.

Întrebat dacă desemnarea unui nou premier este posibilă după ultimul eşec, Nicuşor Dan a răspuns că încearcă o variantă care să treacă de votul Parlamentului.

„Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el, adăugând că ştie pe de rost numărul parlamentarilor din fiecare partid sau grup care s-ar forma şi toate variantele posibile de a obţine cele 233 de voturi.

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