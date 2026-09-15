Litrul de benzină, ar putea sări de 10 lei. Cât au ajuns să coste carburanții în România

Carburanții au înregistrat noi scumpiri în cursul zilei de marți, astfel că litrul de benzină standard se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Motorina standard costă în jur de 10,5 lei litrul, deși Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea accizei la motorină, de 25%, va fi menținută până la sfârșitul lui septembrie, informează Mediafax. Pe de altă parte, preşedintele, Nicuşor Dan, a anunţat într-un interviu recent la Euronews că efectul războiului din Iran asupra preţurilor nu poate fi predictibil. Totuşi, el a transmis, că „nu se pune problema unui deficit de aprovizionare”.

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Prețul benzinei ar putea sări de 10 lei pe litru

Carburanții au înregistrat noi scumpiri în cursul zilei de marți. La ora 12:00, platforma Monitorul Prețurilor arăta că benzina standard cea mai ieftină în țară se găsește în stațiile Petrom: 9,93 lei litrul.

Urmează stațiile Socar, cu 9,94 lei/litru, apoi Rompetrol, cu 9,97 lei/litru.

În stațiile Lukoil, litrul de benzină standard costă 9,98 lei, iar cea mai scumpă benzină e în stațiile OMV și MOL, respectiv 9,99 lei/litru.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri de benzină, oamenii vor scoate din buzunar între 495,5 lei și 499,5 lei, în funcție de comerciantul la care alimentează.

Pe de altă parte, benzina premium se situează între 10,41 lei litrul și 10,56 lei litrul.

Motorina s-a scumpit, deși acciza a fost redusă

Motorina rămâne peste pragul de 10,5 lei. Cea mai ieftină motorină standard se găsește la stațiile Rompetrol, respectiv 10,52 lei/litrul. Urmează Petrom, unde motorina standard este 10,55 lei/litrul, și Socar, cu 10,55-10,59 lei/litru.

La stațiile OMV și MOL, un litru de motorină standard costă 10,61 lei. Cea mai scumpă motorină standard este la stațiile Lukoil, unde un litru costă 10,72 lei.

Astfel, un plin de 50 de litri de motorină a ajuns să între 526 de lei și 536 de lei, în funcție de comerciant.

De asemenea, motorina premium se vinde, în funcție de comerciant, cu 10,32 lei/litru – 10,49 lei/litru.

Marți, Ministerul Finanțelor a anunțat că va menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16-30 septembrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

„Guvernul va reacţiona cât de cât în timp real”

Nicușor Dan a decarat recent, că în scenariul unor scumpiri în lanţ, din cauza preţurilor carburanților, „Guvernul va reacţiona cât de cât în timp real”.

„Au fost şi veşti bune, şi veşti rele în conflictul din Orientul Mijlociu. Pentru moment, nu se pune problema unui deficit de aprovizionare, în schimb, din cauza acestei gâtuiri a producţiei, faţă de piaţa globală, efectul asupra preţurilor nu poate fi predictibil. În condiţiile astea, Guvernul României face ce poate, pentru că o componentă importantă este preţul brut al materiei prime, al ţiţeiului. Pentru moment, nu văd creşteri excepţionale. Noi o să urmăm piaţa globală, nu putem decât să ne dorim ca o soluţie diplomatică să fie găsită cât mai curând”, a declarat Nicuşor Dan.