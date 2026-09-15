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Procurorul general al Ucrainei a fost demis oficial de Parlament, după un scandal de corupție și o „plecare“ bizară la Paris. La ce eveniment din capitala franceză trebuia să apară și ce anunță organizatorii

Melania Agiu
Procurorul general al Ucrainei a fost demis oficial de Parlament, după un scandal de corupție și o „plecare“ bizară la Paris. La ce eveniment din capitala franceză trebuia să apară și ce anunță organizatorii
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Parlamentul Ucrainei l-a demis, oficial, marți, pe procurorul general Ruslan Kravchenko, relatează Kyiv Independent.

Demiterea, care a fost aprobată fără niciun vot împotrivă (317 parlamentari au votat pentru), survine pe fondul unei confruntări între agențiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General. Acesta din urmă face obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) privind o presupusă grupare criminală care proteja centrele de apeluri frauduloase și ajuta la spălarea a milioane de grivne.

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Mai exact, pe 5 septembrie, cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina, NABU (Biroul Național Anticorupție) și SAPO (Procuratura Specială Anticorupție), au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Aceștia au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General.

La 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravchenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În seara de duminică 13 septembrie, spre luni 14 septembrie, Ruslan Kravcenko, a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina.

Potrivit Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, Kravcenko a semnat o ordonanță privind punerea sub învinuire a directorului Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Kryvonos, în schimbul posibilității de a părăsi țara.

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au declarat că anunțul lui Kravchenko privind acuzațiile aduse șefului NABU, Semen Kryvonos, face parte dintr-un efort mai amplu de a submina independența agențiilor anticorupție.

Procurorul general al Ucrainei are obligația de a semna notificările de suspiciune împotriva parlamentarilor înainte ca aceștia să poată fi acuzați oficial de o infracțiune.

Ancheta NABU a ridicat semne de întrebare cu privire la presupusele legături ale lui Kravcenko cu un grup care asigura protecție unor centre de apeluri frauduloase. În înregistrările obținute de birou, anchetatorii fac referire la un „șef” care ar fi protejat grupul. Patronimicul persoanei respective, Andriiovych, și fosta sa funcție de șef al Serviciului Fiscal de Stat corespund datelor lui Kravchenko.

O postare anterioară pe Telegram a Parchetului General indica faptul că anchetatorii îl identificau pe Kravcenko drept „șeful” menționat în înregistrări.

Kravchenko nu a fost pus oficial sub acuzare în acest caz.

Anunțul său din 14 septembrie, potrivit căruia a aprobat formularea acuzațiilor împotriva lui Kryvonos, a dus la o escaladare și mai mare a confruntării dintre Parchetul General și agențiile anticorupție.

Disputa a avut loc în contextul în care Kravchenko se pregătea să părăsească Ucraina. Acesta a solicitat permisiunea de a participa la o conferință europeană privind copiii ucraineni, care urma să aibă loc la Paris pe 16 septembrie, iar ziarul „Kyiv Independent” a avut acces la un document semnat și aprobat care îi autoriza plecarea.

Conferința privind responsabilitatea internațională pentru copiii ucraineni a fost organizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Autorizația a fost semnată pe 13 septembrie, cu doar câteva ore înainte ca Kravcenko să părăsească țara și să anunțe acuzațiile aduse împotriva lui Kryvonos.

Cu toate acestea, numele lui Kravchenko nu figurează în programul evenimentului, iar APCE a confirmat pentru Kyiv Independent că acesta nu va participa.

„Nici procurorul general al Ucrainei, nici vreun membru al biroului său nu vor participa la această întâlnire”, a declarat un purtător de cuvânt al APCE pentru Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a solicitat parlamentului să îl demită de urgență pe Kravchenko.

„Acest procuror general nu are decât o singură cale: demiterea din funcție. Exact asta i-am spus”, a declarat Zelensk pe rețelele sociale. „Ucraina a văzut toate motivele.”

Reprezentanții opoziției au cerut restabilirea unui proces competitiv de selecție pentru procurorul general, cerând încetarea „numirilor determinate de politică”.

Încă nu se știe cine ocupă în prezent funcția de procuror general interimar, după ce președintele Volodimir Zelenski l-a suspendat pe Kravcenko din funcție cu o zi înainte.

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