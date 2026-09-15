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Haos pe căile ferate din Olanda. Poliția investighează un presupus act de sabotaj care a blocat traficul feroviar în zonele centrale și de nord. Ce indicii au anchetatorii

Melania Agiu
Haos pe căile ferate din Olanda. Poliția investighează un presupus act de sabotaj care a blocat traficul feroviar în zonele centrale și de nord. Ce indicii au anchetatorii
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Haos pe căile ferate din Țările de Jos, marți dimineață, după un presupus act de sabotaj care a paralizat rute cheie, inclusiv regiunea Amsterdam. Traficul a fost dat complet peste cap la o oră de vârf, după ce țevi metalice au fost montate, intenționat, direct pe șine în cel puțin 20 de puncte ale rețelei naționale. Compania de infrastructură ProRail și poliția au deschis deja o anchetă de amploare, relatează BBC și Politico.

ProRail a avertizat că pasagerii din centrul și nordul țării ar trebui să se aștepte marți la anulări și întârzieri, în timp ce închiderea unor treceri la nivel ar putea provoca perturbări în traficul rutier. „Pare să fie vorba de un act de sabotaj”, a declarat ProRail, operatorul infrastructurii feroviare din țară, într-un comunicat.

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ProRail a declarat că incidentul pare să fie „o perturbare intenționată… cauzată de acțiunea umană”. Conform presei locale, în mai multe locuri au fost fixate țevi pe șine.

Deocamdată nu au fost identificați nici suspecți, nici motive, dar unitatea națională de poliție desfășoară o anchetă.

Site-ul rețelei a arătat că marți au fost înregistrate perturbări în cel puțin 15 zone de pe întreg teritoriul țării, fiind afectate și rutele către principalul aeroport internațional, Schiphol, și către Utrecht.

Operatorul feroviar Nederlandse Spoorwegen a declarat că serviciile din zona Zwolle, Deventer și Amersfoort au fost perturbate.

Compania a precizat că perturbările au fost atât de ample încât „nu a fost posibil” să se asigure un serviciu de transport cu autobuzul.

Un tren Eurostar de la Amsterdam la Paris a înregistrat, de asemenea, întârzieri marți din cauza unor „restricții operaționale” la gara Amsterdam Centraal, deși nu era clar dacă acest lucru avea legătură cu perturbările mai ample.

Incidentul a avut loc în ziua de Prinsjesdag, ziua anuală care marchează începutul anului parlamentar olandez, când guvernul își prezintă planurile bugetare pentru anul următor.

Nu este prima dată când rețeaua feroviară olandeză a fost grav afectată de un presupus act de sabotaj în ziua unui eveniment important. În timpul summitului NATO de anul trecut de la Haga, trenurile din zona aeroportului Schiphol au înregistrat întârzieri semnificative în urma unui incendiu. Nicio persoană nu a fost arestată în legătură cu acel incident.

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