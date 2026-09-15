Pălărie de la USR l-a numit neobrăzat pe senatorul Zamfir: Proiectul cu obligativitatea uniformelor a fost votat în comisie

Comisia de Învăţământ din cadrul Senatului României” discută, în vederea întocmirii raportului, un text de lege care ar introduce obligativitatea purtării de uniforme în unităţile şcolare din România.

Senatorul Zamfir a explicat ce îşi propune acest proiect şi a solicitat reprezentantului Ministerului Educaţiei să nu citească de pe foaie motivele pentru care instituţia pe care o reprezintă se opune acestui proiect. De asemenea, nici Guvernul României nu este de acord cu acest proiect.

„La învăţământ nu faceţi dvs regulile” spune Ştefan Pălărie de la USR senatorului Daniel Zamfir, care i-a cerut celui de la minster să spună motivele fără să consulte notiţele.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu susţine, pentru că se încalcă „principiul promăvării drepturilor şi libertăţilor individuale”, este unul dintre motivele prezentate.

Contrele între preşedintele Comisiei, Ştefan Pălărie(USR) şi iniţiatorul Daniel Zamfir au continuat cu nişte motivve invocate de Pălărie, cum că legea ar conţine nişte amenzi mari pentru părinţii care nu-şi trimit la şcoală copiii îmbrăcaţi în uniformă, în ciuda celor aflaţi în şedinţă care au demonstrat că textul de lege nu conţine astfel de prevederi.

Zamfir a încercat să-l oprească pe Pălărie care invoca nişte articole de lege care, în realitate, nu există în textul proiectului. Reprezentantul USR l-a numit neobrăzat pe Daniel Zamfir, de la PSD.

Reprezentanţii MAI au transmis că sunt de acord cu introducerea uniformei obligatorii în şcoli pentru că reduce riscul diferenţelor dintre copii şi chiar discriminările.

Senatorul Carmen Şerban de la PSD a reinstaurat ordinea şi dialogul între Pălărie şi Zamfir, cărora le-a spus „hai să facem ceva pentru ţara asta, să nu mai politizăm tot!”

Pălărie a cerut amânarea votului raportului, însă comisia nu a votat.

Amendamentele s-au supus la vot în bloc şi au fost adoptate. S-a supus la vot un raport de admitere cu amendamente admise cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri.