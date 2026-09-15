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Gala Emmy 2026: Omagii pentru Catherine O’Hara și Dolly Parton. Michael J. Fox, premiat în aplauzele Hollywood-ului. Ce seriale au fost marile câștigătoare ale serii

Melania Agiu
Gala Emmy 2026: Omagii pentru Catherine O’Hara și Dolly Parton. Michael J. Fox, premiat în aplauzele Hollywood-ului. Ce seriale au fost marile câștigătoare ale serii
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Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Primetime Emmy a adunat, luni seara, cele mai mari vedete de la Hollywood la Teatrul Peacock din Los Angeles. Actrița Mariska Hargitay, vedeta serialului „Law & Order: SVU” a urcat pe scenă în calitate de prezentatoare, iar cele mai populare seriale TV ale anului s-au întrecut pentru cele mai importante premii ale serii.

Sursă foto: Instagram/ Emmys / Television Academy

Mariska Hargitay a fost prima femeie care a prezentat Premiile Emmy în ultimii 15 ani.

„Imaginați-vă asta. Timp de 15 ani la rând, Amy [Poehler] și Tina [Fey] au refuzat”, a glumit Hargitay în monologul său de deschidere.

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Cele mai bune și mai importante momente de la premiile Emmy din acest an:

Noah Wyle in the press room at the 78th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. Photo: Mediafax

Taylor Swift, apariție surpriză într-un sketch din serialul „SVU”.

După ce concertul special al lui Taylor Swift de pe Disney+, „Taylor Swift: The Eras Tour − The Final Show”, a fost nominalizat la cinci premii Emmy, publicul s-a întrebat dacă artista urma să apară la gala premiilor Emmy.

Deși nu a fost prezentă la fața locului și a fost văzută, de fapt, la meciul echipei Kansas City Chiefs a soțului ei, Travis Kelce, Taylor a apărut într-un sketch înregistrat în prealabil pentru serialul „Law & Order: SVU”, alături de prezentatoarea Mariska Hargitay.

Omagiu pentru Catherine O’Hara

„Copiii” din lumea filmului ai actriței Catherine O’Hara au ținut discursuri emoționante în onoarea „mamei“ lor, la gala premiilor Emmy 2026, luni seara. Macaulay Culkin a fost vizibil emoționat în timpul intervenției sale.

Sursă foto: Instagram/ Emmys / Television Academy

Macaulay Culkin, în vârstă de 46 de ani, Annie Murphy, de 39 de ani, și Dan Levy, de 43 de ani, au urcat împreună pe scenă pentru a-i aduce un omagiu regretatei actrițe.

Levy și Murphy au interpretat rolurile copiilor lui O’Hara în toate cele șase sezoane ale serialului „Schitt’s Creek”, în timp ce Culkin a interpretat rolul fiului ei, Kevin, în filmele din seria „Home Alone”.

Dan Levy a sosit la gala premiilor Emmy purtând un omagiu modest, dar plin de semnificație, adus regretatei sale colege din serialul „Schitt’s Creek”, Catherine O’Hara: un trandafir negru îi împodobea costumul realizat la comandă, în onoarea actriței.

În 2020, serialul „Schitt’s Creek” a dominat principalele categorii de comedie în timpul difuzării istorice a ultimului său sezon, iar O’Hara a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru interpretarea sa în rolul îndrăgitei Moira Rose.

Premiul Umanitar Bob Hope pentru Michael J. Fox

Michael J. Fox a primit una dintre cele mai semnificative distincții ale serii. Actorului i-a fost acordat Premiul Umanitar Bob Hope pentru angajamentul său și eforturile depuse în sprijinul cercetării în domeniul bolii Parkinson. Premiul i-a fost înmânat de Julianna Margulies, prietena sa de lungă durată și fosta sa colegă din serialul „The Good Wife”.

Sursă foto: Instagram/ Emmys / Television Academy

La doi ani după ce și-a făcut public diagnosticul de Parkinson în 1998, actorul a înființat Fundația Michael J. Fox pentru Cercetarea Bolii Parkinson.

„Mi-era teamă că boala îmi va afecta munca și relația cu publicul. Oare ar fi râs dacă ar fi știut că sunt bolnav?”, a spus Fox în timp ce își primea distincția. „Apoi am fost uimit de sprijinul pe care l-am primit. Sprijinul din partea voastră, a tuturor. A fost atât de încurajator, încât m-a făcut să simt că pot continua să fac asta, că nu mi-am pierdut meseria și că nimeni nu mi-o poate lua.”

Reba McEntire și Jamie Lee Curtis, omagii emoționante pentru Dolly Parton și Rob Reiner

Deși premiile Emmy au adus un omagiu mai multor personalități marcante din industria divertismentului în cadrul segmentului „In Memoriam”, organizatorii galei din Los Angeles au dedicat un moment special pentru a o comemora pe Dolly Parton, care a încetat din viață luna trecută, la vârsta de 80 de ani.

Sursă foto: Instagram/ Emmys / Television Academy

Sally Field, care a jucat alături de Parton în filmul din 1989 „Steel Magnolias”, a vorbit despre moștenirea lăsată de Parton înainte de a o prezenta pe Reba McEntire. „Nu sunt singura persoană de pe Pământ care te va iubi pentru totdeauna”, a spus Field.

McEntire a interpretat apoi piesa lui Parton, „Appalachian Memories”, aducând un omagiu prietenei sale de o viață și colegei sale, o legendă a muzicii country.

Mai târziu, Jamie Lee Curtis a urcat pe scenă pentru a-l omagia pe regretatul Rob Reiner, care a decedat în decembrie anul trecut. Cei doi au jucat împreună în „The Bear”, serialul care i-a adus lui Reiner al treilea premiu Emmy postum.

Cele mai premiate proiecte de la Gala Emmy

Serialul „Widow’s Bay” de la Apple TV a făcut furori la premiile Emmy, câștigând șase premii la cea de-a 78-a ediție a galei, cel mai mare număr obținut de un singur program, inclusiv premiul pentru „Cea mai bună serie de comedie”.

Serialul „The Pitt” de la HBO Max și un alt serial Apple TV, „Pluribus”, s-au clasat la egalitate pe locul al doilea în ceea ce privește numărul de premii Emmy câștigate, cu câte două fiecare. „The Pitt” a câștigat și premiul pentru „Cea mai bună serie dramatică”.

Emisiunea „The Traitors” de la Peacock a câștigat la categoria „Cea mai bună serie de reality-concurs”.

Iar emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” de la CBS a câștigat la categoria „Cea mai bună serie de varietăți”.

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