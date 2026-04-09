Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță

Secretarul general al NATO a făcut joi o serie de declarații importante la Washington în încercarea de a atenua tensiunile apărute în urma întâlnirii private cu Donald Trump.

Șeful NATO a recunoscut joi că președintele american este „vizibil dezamăgit” de faptul că mulți aliați europeni nu au fost alături de el în operațiunile militare împotriva Iranului. Rutte a descris întâlnirea de miercuri seara cu Trump drept una „sinceră și deschisă”, asemănătoare unei discuții între „doi buni prieteni”.

Întâlnirea aprinsă dintre Donald Trump și Mark Rutte nu a dus la soluții concrete pentru remedierea relațiilor dintre SUA și NATO. În timpul unei prelegeri ținute joi la Institutul Ronald Reagan, Rutte a precizat că președintele american este dezamăgit în principal din cauza lipsei de asistență militară din partea aliaților europeni, dar a insistat că europenii oferă acum un sprijin esențial.

„Aliații fac tot ce le cer Statele Unite”, a spus Rutte.

Când a venit vorba despre lipsa de implicare a europenilor în operațiunile împotriva Iranului, Rutte a încercat să ofere o explicație diplomatică pentru refuz. „Când a venit momentul să se ofere sprijinul logistic și [de altă natură] de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliați au fost puțin cam lenți, ca să nu spun mai mult”, a spus el. „Ca să fim corecți, au fost și puțin surprinși.”

„Fiecare țară caută acum ce poate face pentru a se asigura că strâmtoarea rămâne deschisă”, a subliniat Rutte.

Ca rezultat al convorbirii dintre președintele american și șeful NATO, europenii își vor asigura o parte și mai mare și mai echilibrată în sarcina de a-și asigura apărarea convențională, iar în acest domeniu nu va exista cale de întoarcere, a spus Rutte.

Cererile americane vin după ce administrația Trump a petrecut luni întregi spunându-le liderilor NATO să acorde atenție Europei și propriei securități, astfel încât Washingtonul să se poată concentra pe Asia-Pacific și Orientul Mijlociu.

Trump pune din nou NATO la încercare și vrea angajamente clare pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

De asemenea, Mark Rutte a transmis guvernelor europene că SUA dorește angajamente concrete în câteva zile pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz. Liderii europeni sunt acum sub presiunea de a demonstra că elaborează rapid planuri concrete pentru a contribui la securizarea acestei căi de navigație, un punct vital de tranzit al petrolului pe care Iranul l-a blocat efectiv în timpul conflictului.

Mai multe țări europene au declarată că sunt dispuse să ajute la securizarea Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce există o încetare durabilă a ostilităților și un acord cu Iranul că navele nu vor fi atacate.