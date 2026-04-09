Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță

Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță

Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță

Secretarul general al NATO a făcut joi o serie de declarații importante la Washington în încercarea de a atenua tensiunile apărute în urma întâlnirii private cu Donald Trump.

Șeful NATO a recunoscut joi că președintele american este „vizibil dezamăgit” de faptul că mulți aliați europeni nu au fost alături de el în operațiunile militare împotriva Iranului. Rutte a descris întâlnirea de miercuri seara cu Trump drept una „sinceră și deschisă”, asemănătoare unei discuții între „doi buni prieteni”.

Întâlnirea aprinsă dintre Donald Trump și Mark Rutte nu a dus la soluții concrete pentru remedierea relațiilor dintre SUA și NATO. În timpul unei prelegeri ținute joi la Institutul Ronald Reagan, Rutte a precizat că președintele american este dezamăgit în principal din cauza lipsei de asistență militară din partea aliaților europeni, dar a insistat că europenii oferă acum un sprijin esențial.

„Aliații fac tot ce le cer Statele Unite”, a spus Rutte.

Când a venit vorba despre lipsa de implicare a europenilor în operațiunile împotriva Iranului, Rutte a încercat să ofere o explicație diplomatică pentru refuz. „Când a venit momentul să se ofere sprijinul logistic și [de altă natură] de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliați au fost puțin cam lenți, ca să nu spun mai mult”, a spus el. „Ca să fim corecți, au fost și puțin surprinși.”

„Fiecare țară caută acum ce poate face pentru a se asigura că strâmtoarea rămâne deschisă”, a subliniat Rutte.

Ca rezultat al convorbirii dintre președintele american și șeful NATO, europenii își vor asigura o parte și mai mare și mai echilibrată în sarcina de a-și asigura apărarea convențională, iar în acest domeniu nu va exista cale de întoarcere, a spus Rutte.

Cererile americane vin după ce administrația Trump a petrecut luni întregi spunându-le liderilor NATO să acorde atenție Europei și propriei securități, astfel încât Washingtonul să se poată concentra pe Asia-Pacific și Orientul Mijlociu.

Trump pune din nou NATO la încercare și vrea angajamente clare pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

De asemenea, Mark Rutte a transmis guvernelor europene că SUA dorește angajamente concrete în câteva zile pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz. Liderii europeni sunt acum sub presiunea de a demonstra că elaborează rapid planuri concrete pentru a contribui la securizarea acestei căi de navigație, un punct vital de tranzit al petrolului pe care Iranul l-a blocat efectiv în timpul conflictului.

Mai multe țări europene au declarată că sunt dispuse să ajute la securizarea Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce există o încetare durabilă a ostilităților și un acord cu Iranul că navele nu vor fi atacate.

Recomandarea video

Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cum poate fi primăvara cel mai bun moment pentru un nou început în viețile noastre?

