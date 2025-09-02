Unul dintre cei mai importanți lideri ai Kremlinului, Nikolai Patrușev, speră că Japonia va înceta să urmeze o politică de militarizare împotriva Rusiei și Chinei, exprimându-și îngrijorarea că NATO ar putea folosi flota sa în luptă.

Fostul ofițer KGB, care a elaborat strategia de securitate națională a Kremlinului, Patrușev, a avertizat că NATO intenționează să folosească flota japoneză pentru a desfășura operațiuni în anumite teritorii.

„Ne-ar plăcea să credem că bunul simț va prevala în rândul elitelor japoneze și că se vor opri din a urma o politică sinucigașă de militarizare și de producere a armelor împotriva a două dintre cele mai puternice state vecine: Rusia și China. Atâta timp cât acest lucru continuă, cu siguranță nu putem sta degeaba”, a declarat Patrușev.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care președintele rus, Vladimir Putin, efectuează o vizită de patru zile în China pentru a participa la parada militară care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Relațiile diplomatice dintre Rusia și Japonia rămân tensionate

Rusia și Japonia nu au semnat un tratat de pace formal din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza unei dispute teritoriale privind Insulele Kurile.

„Marina japoneză cooperează îndeaproape cu flota NATO. În orice moment, acestea pot fi integrate în formate de coaliție occidentală”, a avertizat Patrușev, potrivit U.S. News.

Relațiile diplomatice dintre China și Rusia servesc drept „sursă de stabilitate pentru pacea mondială”, a subliniat președintele chinez, Xi Jinping.

De asemenea, președintele rus, Vladimir Putin, a salutat cooperarea dintre Moscova și Beijing, asigurându-l pe omologul său chinez, Xi Jinping, că relațiile diplomatice dintre cele două state se află la un „nivel fără precedent”.

