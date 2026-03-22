Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților

Un proprietar din Florida a reușit să-și vândă locuința folosind ChatGPT pentru întregul proces, de la stabilirea prețului până la negociere, obținând un rezultat peste așteptările pieței: cu aproximativ 100.000 de dolari mai mult decât estimările agenților imobiliari și o tranzacție închisă în doar cinci zile.

De la cererea informațiilor la a-și vinde casa

Robert Levine a început să folosească inteligența artificială în mod informal, adresând întrebări despre procesul de vânzare a unei case. Ulterior, discuțiile au devenit baza unei strategii complete. Cu ajutorul ChatGPT, acesta a gestionat etapele esențiale ale vânzării: analiză de piață, stabilirea prețului, promovare și negociere.

Locuința sa din Cooper City, Florida, a fost vândută pentru 954.800 de dolari, deși agenții imobiliari consultați inițial au evaluat proprietatea la un nivel semnificativ mai scăzut. Potrivit lui Levine, diferența a fost dată de nivelul de încredere în stabilirea prețului.

„Când ne-am întâlnit cu agenții imobiliari, aceștia nu aveau încredere în preț. ChatGPT ne-a oferit mai multă claritate asupra direcției pieței”, a declarat acesta, conform Fortune.

Locuința s-a vândut la unul dintre cele mai ridicate prețuri

Deși locuința nu avea cele mai atractive caracteristici din zonă, nu era cea mai modernă, nu avea cea mai bună poziționare sau cel mai mare teren, aceasta s-a vândut la unul dintre cele mai ridicate prețuri pe metru pătrat din piață, potrivit proprietarului.

Pe parcursul procesului, ChatGPT a oferit inclusiv recomandări practice privind pregătirea casei pentru vânzare, cum ar fi îmbunătățiri minore și aspecte legate de prezentare.

De asemenea, a ajutat la organizarea vizionărilor. Levine a avut 15 potențiali cumpărători, iar aproximativ o treime au depus oferte.

Totuși, utilizarea inteligenței artificiale nu a fost complet autonomă. Proprietarul a fost implicat în fiecare etapă, adresând întrebări și luând deciziile finale.

Oricine poate face asta

Pentru partea juridică, acesta a apelat la un avocat, iar activitățile practice, precum organizarea vizionărilor, au fost realizate direct de el.

Levine consideră că metoda poate fi aplicată și de persoane fără experiență tehnică avansată, subliniind că utilizarea ChatGPT presupune în principal dialog și formularea de întrebări relevante.

Cazul apare în contextul extinderii rapide a utilizării inteligenței artificiale în activități cotidiene, inclusiv în decizii financiare importante. În același timp, există opinii în rândul experților că astfel de tehnologii ar putea afecta anumite profesii, inclusiv pe cele din domeniul imobiliar.

Proprietarul susține însă că rolul specialiștilor nu dispare, dar că utilizarea AI poate oferi utilizatorilor mai multă încredere și control în procesul decizional.