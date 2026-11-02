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Adrian Năstase analizează valul de proteste din Europa, pe care o consideră tot mai fragmentată. „Europa se fragmentează și devine vulnerabilă”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Adrian Năstase a analizat valul de proteste și tensiunile politice care traversează Europa. Acesta a vorbit despre fractura din societatea poloneză, influența Statelor Unite asupra raporturilor de forță de pe continent și încercările Bruxelles-ului de a menține Uniunea Europeană ca actor global. Adrian Năstase consideră că Europa se fragmentează și devine vulnerabilă. Urmărește emisiunea live aici.

Adrian Năstase spune că dezvoltarea tensiunilor din Polonia poate duce la exploatarea ei de diferite tabere politice

Adrian Năstase a atras atenția că tensiunile din Polonia se pot accentua, în condițiile în care societatea este divizată, iar această ruptură ar putea fi exploatată de diferite tabere politice. Fostul premier a sugerat că unii actori politici își vor lega strategiile de rezultatul alegerilor din Statele Unite, în speranța că acesta le va influența poziția și raportul de forțe din Polonia.

„În momentul de față, nu are cine să arbitreze această situație, iar criza se poate adânci. Există o fisură, chiar o fractură în societatea poloneză, care, cu siguranță, va fi exploatată de unii și de alții. Unii vor încerca să se lege și mai puternic de felul în care vor evolua alegerile din SUA”, a spus Adrian Năstase.

Adrian Năstase: Statele Unite ale Americii și forurile de la Bruxelles își dispută influența asupra deciziilor europene

Adrian Năstase a susținut că în Europa are loc o confruntare pentru influență, în care Statele Unite încearcă să schimbe raporturile de putere dintre state, în timp ce Bruxelles-ul încearcă să păstreze controlul asupra deciziilor importante. Fostul premier a explicat că Uniunea Europeană urmărește să își mențină libertatea de acțiune și statutul de actor important pe scena internațională.

„Cred că, în momentul de față, asistăm peste tot în Europa la o bătălie în care americanii încearcă, indirect, fie să arbitreze, fie să modifice raporturile de forță. Pe de altă parte, Bruxelles-ul încearcă să mențină un anumit control, pentru a-și asigura marja de acțiune și pentru a lua decizii privind anumite chestiuni care să mențină UE în poziția de jucător global”, a mai adăugat Adrian Năastase.

Adrian Năstase afirmă că incidentele sociale și politice repetate accentuează vulnerabilitatea Uniunii Europene

Adrian Năstase a explicat că Uniunea Europeană este tot mai divizată, iar tensiunile politice și sociale apărute în mai multe state europene slăbesc unitatea continentului. Fostul premier a atras atenția că această lipsă de coeziune creează vulnerabilități de care pot profita diferiți actori externi.

„În momentul de față, UE este fragmentată. Am vrut să fac o hartă și să o aduc aici, pentru a nota incidentele politice și sociale care au avut loc în Europa începând din ianuarie anul acesta. Europa se fragmentează și își creează o vulnerabilitate care este exploatată de unii și de alții”, a adăugat Adrian Năstase, fostul premier al României, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Cele două conduceri paralele ale Curții Constituționale din Polonia au emis ordine contradictorii și au blocat activitatea instituției

Polonia traversează o criză constituțională majoră, după ce conflictul dintre premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki s-a mutat în interiorul Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale din România.

Tensiunile au escaladat vineri, 30 octombrie 2026, când conducerea instanței a fost suspendată printr-o decizie contestată. Susținătorii opoziției au ieșit în stradă, iar protestele au degenerat în confruntări cu poliția.

Cum a izbucnit conflictul dintre Donald Tusk și Karol Nawrocki

Scandalul a pornit de la suspendarea temporară, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Bartłomiej Sochański. Decizia a fost anunțată vineri, 30 octombrie, de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care a încercat să preia conducerea instituției. Legalitatea acestei măsuri este contestată de tabăra conducerii suspendate.

Disputa are la bază un conflict mai vechi privind numirea judecătorilor constituționali. Guvernul condus de Donald Tusk susține că încearcă să depolitizeze justiția, după influența exercitată asupra instituțiilor judiciare în perioada guvernării partidului Lege și Justiție (PiS). De cealaltă parte, președintele Karol Nawrocki și opoziția conservatoare acuză actuala putere că încearcă să preia controlul asupra Tribunalului Constituțional.

Proteste, confruntări cu poliția și acuzații de lovitură de stat

Sute de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Constituțional din Varșovia. Protestatarii au încercat să treacă de gardurile de protecție, iar poliția a intervenit. Trei persoane au fost reținute după ce au pătruns în zona instituției și au aruncat obiecte considerate periculoase asupra agenților.

Un incident separat a avut loc sâmbătă, când un bărbat mascat a lovit o organizatoare a manifestației. Acesta a fost prins de poliție. Avea asupra sa un cuțit, un pistol cu bile, droguri și o insignă care semăna cu cea a poliției.

Un nou weekend de proteste în Europa. Franța, Germania, Portugalia și Albania, cuprinse de manifestații

Europa a traversat un nou weekend tensionat, după ce mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări, nemulțumiți de situația economică, de condițiile din educație și de deciziile autorităților. Manifestațiile au avut loc în Franța, Germania, Portugalia și Albania, dar și în alte state europene. În mai multe orașe, protestele s-au încheiat cu incidente violente, jafuri, incendieri și intervenții ale forțelor de ordine.

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