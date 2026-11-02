Facturile la curent ar putea crește cu până la 27%. Ce ajutoare pregătește Guvernul și ce spune ministrul Energiei despre riscul ca motorina să ajungă la 14 lei/litru

Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 27%, potrivit unuia dintre cele trei scenarii privind evoluția prețurilor analizate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a explicat că autoritățile caută soluții pentru limitarea scumpirilor, inclusiv îmbunătățirea sistemului de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili și creșterea capacităților interne de producție a energiei electrice.

Ministrul Energiei a explicat că există trei scenarii privind evoluția facturilor la electricitate, care indică posibile creșteri de 16%, 22% sau 27%. Aceste estimări au fost făcute în perioada în care Chisăliță conducea Asociația Energia Inteligentă, dar a subliniat că acestea încă „sunt pe masă”.

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Oficialul a precizat că autoritățile caută soluții pentru a evita astfel de scumpiri și pentru a-i ajuta pe consumatorii care au început deja să primească notificări privind prețuri mai mari. Întrebat despre situațiile în care furnizorii trimit oferte de peste 2 lei/kWh, inclusiv în timpul contractelor, Chisăliță a spus că ANRE este instituția care trebuie să stabilească dacă aceste practici respectă legea.

Chisăliță i-a sfătuit pe cei care primesc astfel de notificări să sesizeze autoritățile și, mai ales, să compare ofertele disponibile pe piață. Potrivit ministrului, există în prezent furnizori care oferă energie electrică sub 1,3 lei/kWh.

Ce se întâmplă cu voucherele pentru energie

Referitor la varianta voucherelor pentru energie, oficialul a explicat că sunt necesare date suplimentare pentru a determina dacă valoarea sprijinului va rămâne la 50 de lei sau dacă va crește la 70 de lei. Acesta a explicat că în zilele următoare sunt programate discuții și cu Ministerul Muncii pentru stabilirea criteriilor de acordare.

În schimb, reducerea TVA la energie nu se numără, în acest moment, printre măsurile analizate.

„În momentul de față nu există în documentele de lucru o scădere a TVA”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Ministrul Energiei a explicat și de ce România se confruntă cu prețuri ridicate la electricitate, deși dispune de mai multe surse de producție. Unul dintre motive este faptul că România face parte dintr-o piață regională în care prețurile sunt influențate de cererea și oferta din țările vecine. Chisăliță a dat exemplul Ungariei și Greciei, unde prețurile se situează la niveluri apropiate de cele din România.

O altă problemă este că unele capacități de producție din țară nu funcționează, mai ales în perioadele în care consumul este mare. Seara, când cererea de electricitate crește și prețurile sunt ridicate, România ajunge să depindă de importuri, în loc să își asigure necesarul din producția proprie.

Ce spune ministrul Energiei despre creșterea prețului la motorină

Oficialul a fost întrebat și despre riscul ca motorina să ajungă la 13-14 lei/litru, scenariu pe care îl analizase anterior, în contextul unei posibile creșteri puternice a prețului petrolului. Chisăliță a explicat că, între timp, cotațiile produselor petroliere au scăzut, astfel că situația care se contura în urmă cu trei-patru luni nu se mai regăsește în prezent.

Acesta a mai spus că Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au prelungit măsurile privind reducerea accizelor și limitarea adaosului comercial la carburanții vizați de acestea. Întrebat dacă măsurile ar putea fi extinse și la benzină, Chisăliță a confirmat că există discuții în Guvern, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, dar nu a anunțat o decizie.