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O greșeală banală după fiecare spălare favorizează apariția mucegaiului în mașina de spălat. Trucul care ajută la curățare și la eliminarea mirosurilor neplăcute

O greșeală banală după fiecare spălare favorizează apariția mucegaiului în mașina de spălat. Trucul care ajută la curățare și la eliminarea mirosurilor neplăcute
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Multe persoane favorizează, fără să-și dea seama, condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului în interiorul mașinilor de spălat. Iată cum îl poți îndepărta și cum poți împiedica reapariția acestuia, cu ajutorul sfaturilor specialiștilor.

Gwilym Snook, specialist în electrocasnice, a identificat o greșeală simplă pe care cei mai mulți dintre noi o facem și care favorizează dezvoltarea mucegaiului în mașinile de spălat: închiderea ușii după terminarea unui ciclu de spălare.

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Potrivit lui Gwilym, acest obicei răspândit reține umezeala în interiorul tamburului, permițând mucegaiului și bacteriilor să se înmulțească în garnitura de cauciuc și în sertarul pentru detergent.

Specialistul a dezvăluit și o serie de sfaturi simple și accesibile pentru a preveni acumularea mucegaiului încă de la început, inclusiv un truc cu oțet care poate ajuta la eliminarea mucegaiului aflat în stadiu incipient de pe garnitură, relatează Mirror.

Sursă foto: Shutterstock

Patru tehnici simple pentru a menține mașinile de spălat curate și fără mucegai

Curăță garnitura cu oțet alb și o lavetă din microfibră

Gwilym a explicat: „Oțetul alb este un remediu natural excelent pentru descompunerea depunerilor de săpun și a scamelor cu care se hrănește mucegaiul. Recomand să introduceți dischete de bumbac îmbibate în oțet în pliurile garniturii de cauciuc și să le lăsați să acționeze aproximativ două ore.

Apoi, luați pur și simplu o lavetă umedă din microfibră și ștergeți zona. Pentru petele mai persistente, este posibil să aveți nevoie de o soluție de înălbitor diluată. Nu uitați însă să efectuați ulterior un ciclu de întreținere la temperatură ridicată, pentru a îndepărta orice reziduuri înainte de următoarea spălare.”

Lasă ușa și sertarul pentru detergent deschise după fiecare spălare

Gwilym a adăugat: „Închiderea ușii imediat după terminarea unui ciclu de spălare poate părea un gest ordonat, dar reține umezeala în locuri pe care nu le puteți vedea. Aerisirea mașinii între spălări este unul dintre cele mai simple obiceiuri pe care le puteți adopta dacă doriți să evitați apariția mucegaiului.”

Șterge garnitura ușii și tamburul o dată pe lună

„Garnitura ușii este, de obicei, primul loc în care apare mucegaiul, iar acest lucru îi ia pe mulți prin surprindere. O ștergere rapidă din când în când împiedică acumularea depunerilor înainte ca acestea să devină o problemă mai mare și ajută la eliminarea mirosului de mucegai din rufele curate”, a explicat specialistul.

Curăță sertarul pentru detergent și filtrul o dată pe lună

Dacă mașina de spălat miroase urât chiar și atunci când este goală, de obicei sertarul pentru detergent sau filtrul sunt cauza.

Gwilym a explicat că „aceste zone sunt ușor de uitat, dar menținerea lor curată ajută întreaga mașină să funcționeze mai bine și să rămână proaspătă pentru mai mult timp”.

Frecarea acestei zone cu o periuță de dinți și o pastă preparată din bicarbonat de sodiu și oțet alb poate îndepărta mucegaiul persistent. Apoi, trebuie să porniți un ciclu de spălare fără rufe, pentru a dispersa eventualii spori rămași.

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