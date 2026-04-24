Soluția Uniunii Europene la criminalitate: monitorizarea emoticoanelor din țările UE

Autoritățile europene de reglementare, Comisia Europeană și Consiliul Coordonatorilor Serviciilor Digitale susțin aplicarea Legii privind serviciile digitale.

Potrivit Comisiei Europene , un prim raport privind riscurile platformelor online și a motoarelor de căutare a fost publicat.

Pericolele lumii online vor fi combătute mai dur în UE

Raportul susține că riscurile majore sunt:

distribuirea conținutului ilegal;

amenințarea drepturilor fundamentale;

provocările protecției drepturilor intelectuale;

fraudele cibernetice de pe piețele online.

UE a devenit mai preocupată de sănătatea mintală și protejarea minorilor.

Sisteme automate vor putea detecta emoji-uri folosite pentru ascunderea activităților ilegale

Comisia Europeană ar urma să implementeze sisteme automate pentru a detecta chiar și emojis folosite pentru activități online ilegale, precum vânzarea de droguri.

Digital EU a postat pe X mesajul: „Un emoji nu este întotdeauna doar un emoji”.

