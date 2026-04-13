Victoria liderului opoziției a declanșat un tsunami al bucuriei pe străzile capitalei Ungariei, duminică noaptea. Scena din Budapesta unde Peter Magyar a ținut discursul victoriei a devenit imediat virală pe rețelele de socializare. Milioane de unguri s-au delectat cu imaginile unui important politician Tisza dansând după victoria în alegeri a partidului său.

Clipul arată dansul electoral al victoriei al posibilului ministru al Sănătății din Ungaria. Zsolt Hegedűs este un chirurg de top și una dintre figurile cheie din echipa lui Péter Magyar. Peste noapte, videoclipul a devenit viral și a fost deja văzut de peste un milion de oameni.

Presa maghiară scrie că Zsolt Hegedűs este una dintre figurile cheie din echipa lui Péter Magyar și un candidat important pentru funcția de ministru al sănătății din țara vecină.

Chirurg ortoped de top, a petrecut ani de zile lucrând în clinici de top din Marea Britanie. Apoi a revenit în Ungaria în 2015, cu o misiune clară, a reforma sistemul de sănătate. În prezent dezvoltă planul de reformă a sistemului de sănătate al partidului Tisza.

Victorie zdrobitoare pentru opoziție

Rezultatele alegerilor atestă că Tisza a obținut din partea maghiarilor o victorie zdrobitoare. 138 de mandate – adică „supermajoritatea” constituțională necesară pentru a reforma Ungaria. Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut imediat înfrângerea, descriind rezultatul drept unul „dureros, dar fără echivoc”. Longevivul premier conservator a admis că nu i s-a mai încredințat rolul de a guverna.

Victoria lui Péter Magyar vine după 16 ani de guvernare neîntreruptă a partidului naționalist Fidesz. Magyar a punctat că acest rezultat reprezintă practic „eliberarea Ungariei” și „schimbarea regimului Orbán”.

