Sicilia, devastată de ciclonul Harry. Pagube de sute de milioane de euro. Dezastrul în imagini

22 ian. 2026, 13:36, Actualitate
Galerie Foto

De câteva zile, o serie de furtuni s-a abătut asupra sudului Italiei, provocând pagube și haos. Ciclonul Harry a luat cu asalt Sicilia, Sardinia și Calabria. Imaginile dezastrului au făcut deja înconjurul lumii.

Imaginile dezastrului provocat de ciclonul Harry

Cele mai extinse pagube au fost înregistrate la Torre Archirafi, unde malul mării a fost dat peste cap: au existat scufundări și prăbușiri ale zidurilor de sprijin și trotuarelor, relatează Gds. Bucăți de asfalt au fost smulse de pe drum în Torre Archirafi și în zona Autorității Portuare. În via Cristoforo Colombo, furia apei a tras și câteva bărci pe drum. Numeroase dintre Torre Archirafi, Praiola și Riposto au fost inundate, iar în unele cazuri, bolovanii din mare au ajuns la case, provocând pagube uriașe.

În unele locuri, rețeaua de canalizare este de asemenea grav avariată. Mai multe familii, inclusiv cele cu minori, au fost salvate din case care se inundau rapid.

Zeci de familii au fost deja evacuate în Catalania, unde marea a invadat zona de coastă a orașului, iar mai multe insule s-au confruntat în timpul nopții cu valuri de furtună care au invadat porturile, locuințele și drumurile.

Multe porțiuni ale falezei sunt încă închise pentru transportul vehiculelor. Activitățile didactice au fost suspendate pentru a permite o verificare precisă a stării clădirilor școlare. Ieri, la Riposto, a avut loc o vizită a președintelui ARSA, Gaetano Galvagno, care, însoțit de primarul Davide Vasta și de consilierul pentru Protecția Civilă Carmelo D’Urso, a efectuat o inspecție în zonele cele mai afectate.

„Ne confruntăm cu o situație foarte gravă – declară primarul Davide Vasta – cu pagube fără precedent, mai ales de-a lungul coastei noastre. Ceea ce cerem guvernului național și regional, pe lângă despăgubiri pentru persoanele private care au suferit daune la locuințe și afaceri și fonduri pentru administrațiile publice de reconstrucție, este eficientizarea birocrației. Nu putem pierde timpul. Economia noastră se bazează pe turism și este concentrată în perioada aprilie-octombrie, așa că trebuie să încercăm să revenim la normal până în vară”, a declarat acesta.

MAE i-a avertizat pe românii care călătoresc în Italia că un cod roşu în Sicilia e în vigoare

Pe data de 20 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe a informat cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20 – 21 ianuarie, alerta de cod roşu pentru regiunea Sicilia

„Sunt aşteptate precipitaţii intense, furtuni şi rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot cauza inundaţii de-a lungul râurilor şi pârâurilor şi alunecări de teren. MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte indicaţiile autorităţilor locale, să se informeze din surse oficiale şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranţa şi integritatea personală”.

Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte

Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani

