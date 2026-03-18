Care este amploarea războiului din Iran. WSJ a publicat hărți cu principalele ținte lovite de SUA și Israel

18 mart. 2026, 16:13, Știri externe
Timp de aproape trei săptămâni, Statele Unite și Israelul au bombardat forțele de securitate ale Iranului și obiectivele militare ale acestuia, scrie Wall Street Journal. Donald Trump a anunțat că pagubele sunt atât de mari încât Iranului i-ar lua aproximativ 10 ani să reconstruiască ceea ce s-a bombardat până acum. Cu toate acestea, președintele american a precizat că operațiunea militară va mai dura până când obiectivele vor fi atinse.

Sursă: Armed Conflict Location & Event Data

Potrivit imagini de mai sus, punctele albastre reprezintă locațiile unde forțele Statelor Unite și cele ale Israelului au atacat. punctele colorate în roșu reprezintă riposta Iranului asupra Israelului, a bazelor militare americane din Orientul Mijlciu și asupra aliaților Washingtonului din regiune. Cu cât intensitatea culorilor este mai mare, cu atât bombardamentele au fost mai concentrate.

Forțele armate combinate ale SUA și Israel au distrus, din 28 februarie și până în prezent, sistemele de apărare aeriană, bazele de drone și rachete, navele militare ale Iranului și au fost uciși mai mulți lideri de rang înalt de la Teheran, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei. În prezent, mare parte din conducerea Iranului se ascunde în timp ce bombardamentele asupra Iranului continuă să aibă loc. Luni, șeful CENTCOM a anunțat că SUA au efectuat peste 6.000 de zboruri combinate de la începutul operațiunii.

Sursă: WSJ

Mai mult, atacurile aeriene au ucis peste 1.100 de militari iranieni și peste 1.300 de civili, potrivit Human Rights Activists. Israelul a vizat în special liderii iranieni de rang înalt și l-au ucis pe liderul suprem, Ali Khamenei, dar și pe înaltul oficial responsabil cu securitatea națională, Ali Larijani, precum și alți responsabili ai aparatului de represiune al guvernului de la Teheran.

Sursă: WSJ

Forțele aeriene ale SUA au efectuat peste 6.500 de zboruri unde au lovit peste 7.000 de ținte, în special siturile militare care se aflau de-a lungul coastei Golfului Persic. Oficialii americani au declarat că această campanie are ca scop asigurarea că Iranul nu va putea continua să amenințe pe viitor SUA și aliații acesteia.

Cercetătorii de la laboratorul de Ecologie a Conflictelor al Universității de Stat din Oregon au folosit imagini din satelit pentru a identifica daunele structurale recente din Iran în timpul războiului dintre SUA și Israel cu Republica Islamică. Cercetătorii au comparat noile date din satelit cu imaginile de dinainte de război folosind detectarea schimbărilor prin radar, permițând detectarea daunelor chiar și prin nori sau noaptea. Potrivit hărții de mai jos, 841 de situri militare au fost avariate doar în perioada 2-10 martie.

Sursă: WSJ

