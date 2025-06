Armata israeliană a ridicat nivelul de alertă în toată țara în urma atacurilor SUA asupra Iranului. Școlile și locurile de muncă vor fi închise, cu excepția „sectoarelor esențiale”. În toate zonele țării sunt permise doar deplasările esențiale.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru implicarea sa în ajutoarea Israelului.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025