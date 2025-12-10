Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial

Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa.

După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului Mondial. Această recunoaștere nu onorează doar preparatele sau ingredientele individuale, ci celebrează întreaga cultură a gastronomiei.

Este pentru prima dată când o tradiție culinară este recunoscută în ansamblu. Până acum, UNESCO recunoscuse specialități și practici gastronomice individuale – de la mese gourmet franceze și washoku japonez, la kimchi-ul coreean, până la borșul ucrainean – dar niciodată întreaga bucătărie a unei țări.

Astăzi, bucătăria italiană în ansamblul ei, cu infinitele sale variații regionale și familiale a fost inclusă pe Lista Unesco.

Odată cu adăugarea bucătăriei italiene, numărul elementelor italiene înscrise pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO ajunge la 20. Printre recunoașterile UNESCO anterioare acordate Italiei se numără Dieta mediteraneană (2013, patrimoniu transnațional), Vița de vie Pantelleriană cultivată în tufișuri (2014), Arta preparării pizzei napolitane (2017) și Vânătoarea și extracția trufelor (2021).

Considerată un model de incluziune și sustenabilitate, bucătăria italiană este apreciată ca o practică zilnică capabilă să unească comunități diverse, să protejeze biodiversitatea, să reducă deșeurile și să reflecte bogăția culturală a teritoriilor.

Presa internațională scrie că decizia UNESCO subliniază modul în care gătitul și savurarea meselor în Italia reprezintă mult mai mult decât un simplu act de a mânca: „este un ritual social, înrădăcinat în familii și comunități, care încurajează transmiterea inter-generațională a aromelor, rețetelor și valorilor culturale. De la mesele în familie la mesele cu prietenii, bucătăria italiană devine un moment de împărtășire și consolidare a legăturilor, capabil să unească oameni de toate vârstele și din toate mediile.“

Recunoașterea nu privește doar rețetele, ci și relația cu teritoriul, tradițiile agricole și lanțurile de aprovizionare locale. Astfel, Italia se mândrește cu o poziție unică pe scena mondială: nicio altă țară nu și-a văzut întregul sistem gastronomic național intrând pe Lista UNESCO.

Această distincție confirmă importanța practicilor sustenabile, a atenției acordate ingredientelor și a valorizării comunităților locale, demonstrând cum mâncarea italiană este o adevărată moștenire culturală vie.

