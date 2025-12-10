Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron

10 dec. 2025, 13:14, Știri externe
Presa din Franța a publicat mai multe fragmente din noua carte a lui Nicolas Sarkozy, care va ajunge pe rafturile librăriilor, miercuri. Volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier” a fost scris de fostul președinte în timpul celor 20 de zile pe care le-a petrecut la închisoarea La Sante din Paris, în lunile octombrie și noiembrie. Politicianul a povestit despre întâlnirea sa cu președintele Emmanuel Macron care a avut loc cu patru zile înainte să fie încarcerat, despre condițiile sale de detenție și despre cum și-a redescoperit credința.

Fostul președinte al Franhței își povestește intrarea în închisoarea Santé, din arondismentul 13 al Parisului.

„După minute lungi, am fost în sfârșit lăsat să trec prin impunătoarea poartă de oțel a centrului de detenție. O văzusem în filme sau reportaje, niciodată în persoană. În timp ce priveam ușa grea alunecând cu o încetineală solemnă, m-am gândit la ironia situației și la această viață foarte ciudată a mea.”

Nicolas Sarkozy a continuat, subliniind contrastul dintre ce trăise cu câteva zile înainte și prezent.

„Eram pe punctul de a primi numărul meu de deținut, 320535. Așa aș fi identificat acum. Cu patru zile înainte, eram Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Republicii, primit chiar de președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Ar putea cineva să-și imagineze un contrast mai izbitor? O situație mai absurdă? A trebuit să mă ciupesc ca să accept această realitate. Adevărul mă obligă să spun că nu am acceptat-o”, a spus el, relatează BFM TV.

Sarkozy a povestit și despre cum primele zile la închisoare au ajutat la redescoperirea credinței sale.

„Am îngenuncheat și am rămas acolo minute îndelungate, pentru a găsi puterea de a purta crucea acestei nedreptăți. Ce-ar fi dacă rugăciunea ar fi calea spre rezistență? Am decis să o iau de câte ori este nevoie.”, a scris Sarkozy.

În închisoare, Sarkozy spune că a descoperit un univers lipsit de culoare.

„Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafață”.

Nu putea vedea afară din celulă.

„Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră, pentru plăcerea de a privi mașinile trecând”.

Soția sa, Carla Bruni, i-a adus apoi vești despre vreme. Era îngrijorată că slăbește prea mult și nu era singura. Unul dintre medicii închisorii l-a vizitat pentru a-l cântări.

„O obsesie; poate că nu au vrut să elibereze un om care era prea slab”. Fostul președinte relatează că mesele sale constau în „produse lactate, batoane granola, apă minerală, suc de mere și câteva dulciuri”.

Cum a decurs întâlnirea cu Emmanuel Macron

Referitor la întâlnirea sa de la Palatul Élysée cu Emmanuel Macron din 17 octombrie, cu 4 zile înainte să fie încarcerat, Nicolas Sarkozy a dezvăluit că președintele i-a oferit „un tratament preferențial”.

„Am fost uimit să descopăr că președintele tocmai își dăduse seama că voi fi închis în patru zile. Nimic nu fusese anticipat, cel puțin nu în mintea lui. Părea cu adevărat tulburat, chiar șocat de această perspectivă. Am fost atât mișcat de emoția lui, cât și luat prin surprindere de această surpriză sinceră”, a povestit el.

Nicolas Sarkozy a menționat apoi că „energia impresionantă și plăcută” a lui Emmanuel Macron, i s-a părut prea târzie.

„Principala lui preocupare era siguranța mea în închisoare. Era momentul să abordeze acest aspect! M-a întrebat despre cererea de eliberare pe care avocații mei o vor depune imediat ce voi fi încarcerat. I s-a spus că va dura trei săptămâni și a considerat că această întârziere era prea lungă.”

Macron a încercat să-l mute pe Sarkozy într-un penitenciar mai sigur

A doua zi după această întâlnire, Emmanuel Macron l-a sunat din nou pe Nicolas Sarkozy pentru a-i spune că trebuie să schimbe penitenciarul, deoarece siguranța sa nu putea fi garantată în La Santé.

„Prin urmare, urma să mă îndrept spre închisoarea din Meaux sau Réau. A specificat că aș fi mult mai bine cazat acolo, întrucât mi se putea pune la dispoziție un apartament dedicat familiilor deținuților. După ce i-am mulțumit, am refuzat categoric. Am precizat că nu voi accepta «niciun tratament preferențial», deoarece orice modificare era de natură să stârnească controverse. Am vrut să respect cu strictețe ceea ce fusese convenit inițial de autoritățile judiciare. Prin urmare, am încheiat discuțiile respingând toate aceste perspective.”

Sarkozy, cuvinte dure la adresa lui Macron

În cartea sa de 216 pagini, publicată de editura Fayard, Nicolas Sarkozy are cuvinte dure la adresa actualului ocupant al Palatului Élysée, în special în ceea ce privește retragerea Legiunii de Onoare.

„Ofensa a fost agravată, cel puțin în opinia mea, de faptul că Emmanuel Macron nu m-a sunat niciodată să mă informeze. Dacă m-ar fi sunat să se explice, aș fi înțeles argumentele sale și i-aș fi acceptat decizia. În schimb, nereușita sa de a face acest lucru a confirmat o mișcare pe care mi-o imaginam a fi, cel puțin, nesinceră.”

Fostul șef de stat explică faptul că, „după câteva luni”, Emmanuel Macron „și-a cerut scuze, mărturisind «că a gestionat greșit lucrurile» neștiind cum să mi le explice, temându-se că ne vom enerva”.

„Am ascultat fără să fiu complet convins, deoarece această poziție era exact opusul caracterului meu, care mă face întotdeauna să prefer să-mi asum responsabilitatea și să înfrunt provocările direct. Prin urmare, am decis să întorc pagina prieteniei noastre fără a intra într-o opoziție sistematică față de politicile sale sau față de el personal. Emmanuel Macron avea deja destui critici, dușmani declarați și prieteni dezamăgiți fără ca eu să adaug la această listă nesfârșită.”

Sarkozy spune că a apreciat sprijinul primit de la Marine Le Pen și a sunat-o pentru a-i mulțumi.

Cele mai noi