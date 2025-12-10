Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă

Ți-ai scăpat telefonul în apă și vrei să îl salvezi de la deteriorarea ireparabilă? Ar fi indicat să acționezi cât mai rapid și să îl scoți din apă. Deși în prezent există modele de smartphone-uri rezistente la diverși factori, inclusiv lichide, ar fi indicat să ai o atenție sporită asupra componentelor. Iată trucuri și pași care ar putea fi urmați, cu scopul de a-ți salva dispozitivul de la degradare.

Există câțiva pași pe care i-ai putea urma, pentru a-ți salva telefonul mobil de la deteriorarea ireparabilă. Scufundarea dispozitivelor în lichide poate fi o adevărată bătaie de cap, iar astfel de accidente se pot întâmpla în multiple situații. Totuși, contează acționarea rapidă pentru ca smartphone-ul să nu ajungă într-un stadiu avansat de degradare. În acest context, ai putea pierde fișiere, fotografii și videoclipuri importante stocate pe telefon.

Cum îți repari telefonul scăpat în apă

În primul rând, trebuie să scoți cât mai repede dispozitivul din apă sau lichidul în care s-a scufundat. Pentru a preveni un eventual scurtcircuit, asigură-te că oprești corespunzător dispozitivul. Apoi, rapid și în siguranță, trebuie să scoți bateria, cardurile SD și cartela SIM. Este important ca lichidul să nu ajungă la aceste componente.

Pentru uscarea dispozitivului poate fi utilizată o cârpă moale sau un prosop cu fibre moi, pentru a nu zgâria suprafețele. Apoi, poziționează telefonul și celelalte componente pe un prosop absorbant sau pe o cârpă din microfibră până la uscarea completă, notează BZI.

Altfel, alte persoane ar recomanda tehnica orezului, însă de-a lungul timpului a stat la granița dintre realitate și mit. Totuși, unii specialiști au susținut că nu ar fi tocmai un mit și că alimentul ar avea capacitatea de a absorbi umezeala și apa. Tehnica, însă, nu funcționează întotdeauna, mai ales dacă elementele se află, deja, într-o stare avansată de degradare.

O altă opțiune ar putea fi utilizarea pungilor cu silicagel, fiind cunoscute pentru absorbția umezelii. Practic, dispozitivul ar trebui pus într-un recipient acoperit cu pungi de silicagel, timp de 1-2 zile.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)