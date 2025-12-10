Prima pagină » Actualitate » Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă

Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă

10 dec. 2025, 15:17, Actualitate
Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă
Cum îți repari telefonul scăpat în apă

Ți-ai scăpat telefonul în apă și vrei să îl salvezi de la deteriorarea ireparabilă? Ar fi indicat să acționezi cât mai rapid și să îl scoți din apă. Deși în prezent există modele de smartphone-uri rezistente la diverși factori, inclusiv lichide, ar fi indicat să ai o atenție sporită asupra componentelor. Iată trucuri și pași care ar putea fi urmați, cu scopul de a-ți salva dispozitivul de la degradare.

Există câțiva pași pe care i-ai putea urma, pentru a-ți salva telefonul mobil de la deteriorarea ireparabilă. Scufundarea dispozitivelor în lichide poate fi o adevărată bătaie de cap, iar astfel de accidente se pot întâmpla în multiple situații. Totuși, contează acționarea rapidă pentru ca smartphone-ul să nu ajungă într-un stadiu avansat de degradare. În acest context, ai putea pierde fișiere, fotografii și videoclipuri importante stocate pe telefon.

Cum îți repari telefonul scăpat în apă

În primul rând, trebuie să scoți cât mai repede dispozitivul din apă sau lichidul în care s-a scufundat. Pentru a preveni un eventual scurtcircuit, asigură-te că oprești corespunzător dispozitivul. Apoi, rapid și în siguranță, trebuie să scoți bateria, cardurile SD și cartela SIM. Este important ca lichidul să nu ajungă la aceste componente.

Pentru uscarea dispozitivului poate fi utilizată o cârpă moale sau un prosop cu fibre moi, pentru a nu zgâria suprafețele. Apoi, poziționează telefonul și celelalte componente pe un prosop absorbant sau pe o cârpă din microfibră până la uscarea completă, notează BZI.

Altfel, alte persoane ar recomanda tehnica orezului, însă de-a lungul timpului a stat la granița dintre realitate și mit. Totuși, unii specialiști au susținut că nu ar fi tocmai un mit și că alimentul ar avea capacitatea de a absorbi umezeala și apa. Tehnica, însă, nu funcționează întotdeauna, mai ales dacă elementele se află, deja, într-o stare avansată de degradare.

Tehnica orezului: telefonul așezat printre boabele de orez pentru a absorbi umezeala / foto: Shutterstock

Tehnica orezului: telefonul așezat printre boabele de orez pentru a absorbi umezeala / foto: Shutterstock

O altă opțiune ar putea fi utilizarea pungilor cu silicagel, fiind cunoscute pentru absorbția umezelii. Practic, dispozitivul ar trebui pus într-un recipient acoperit cu pungi de silicagel, timp de 1-2 zile.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O specie necunoscută a fost descoperită la 4.000 de metri adâncime în ocean
EXTERNE Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
15:53
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
EXCLUSIV Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
15:40
Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere
ECONOMIE „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
15:34
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici
EXTERNE Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
15:13
Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial
EXTERNE Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean
15:01
Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean

Cele mai noi