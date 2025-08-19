Prima pagină » Știri externe » Știință » Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii

Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii

19 aug. 2025, 23:13, Știință
Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii

Fosile vechi de 2,65 milioane de ani au fost găsite în Etiopia, în zona Ledi-Geraru, în nord-estul regiunii Afar, în anul 2013.  Sunt 10 dinți care au aparținut unui australopitec.

După ce i-au analizat, cercetătorii au descoperit că nu proveneau de la o singură specie, ci de la doi indivizi de la două specii diferite, necunoscute până acum.

Despre australopiteci

Potrivit Nature , erau cunoscute până acum șapte  specii din genul Australopitecus: Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus  anamensis, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus  deyremeda, Australopithecus  garhi și Australopithecus  sediba.

Acestea erau înrudite cu genurile de specii Kenyanthropus, Ardipithecus și Paranthropus, fiind strămoși ai omului primitiv cu mers biped și cu trăsături umane și simiene. Aceste specii au locuit în sud-estul Asiei în urmă cu circa 4 milioane de ani.

„Povestea evoluției umane nu este despre o singură linie evolutivă care se schimbă lent cu timpul”, a spus paleoantropologul Brian Villmoare de la Universitatea din Nevada și autorul principal al studiului publicat în revista Nature.

„În schimb, modelul evoluției umane este similar cu cel al altor organisme care s-au separat în repetate rânduri în mai multe specii, multe dintre ele trăind în aceeași perioadă.”, a spus cercetătorul.

„Fiecare descoperire reprezintă o piesă din puzzle-ul care pune evoluția umană într-un copac cu multe crenguțe, mai degrabă decât într-un grafic liniar”, a explicat Kaye Reed, paleoecolog de la Universitatea de Stat din Arizona, pentru  Reuters.

Afar, o regiune aridă, era o adevărată pădure tropicală în urmă cu 3 milioane de ani

Cu toate că acum, regiunea Afar este acum una dintre cele mai fierbinți și joase zone de uscat de pe Pământ, în urmă cu 3-4 milioane de ani în urmă, regiunea era plină de râuri, vegetație și o gamă largă de animale, precum girafe, cai, porci, elefanți, hipopotami, antilope, dar și prădători ca tigri cu dinți-sabie și hiene.

În urmă cu 1,9 milioane de ani, australopitecii au dispărut, dar nu înainte ca genul Homo să evolueze dintr-o specie de australopitec. În 1974, arheologii au găsit în regiunea Afar  rămășițele lui Lucy, o femelă din specia Australopitecus afarensis care a trăit acum 3,18 milioane de ani.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Studiu: Primii oameni care au ajuns în Europa ar fi trăit în urmă cu aproximativ 2 MILIOANE de ani pe teritoriul actual al României

Citește și

ASTRONOMIE Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
19:35
Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
ASTRONOMIE NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului
09:11, 07 Aug 2025
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului
ȘTIINȚĂ Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029
21:56, 06 Aug 2025
Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029
ȘTIINȚĂ Studiu: Care este țara cu cei mai ÎNALȚI oameni din lume și pe ce loc se situează România
15:58, 06 Aug 2025
Studiu: Care este țara cu cei mai ÎNALȚI oameni din lume și pe ce loc se situează România
ASTRONOMIE Un obiect INTERSTELAR cu o traiectorie neobișnuită se apropie de Pământ. Profesor de la Harvard: Luăm în calcul toate ipotezele – cometă sau vizitator
09:03, 04 Aug 2025
Un obiect INTERSTELAR cu o traiectorie neobișnuită se apropie de Pământ. Profesor de la Harvard: Luăm în calcul toate ipotezele – cometă sau vizitator
ASTRONOMIE Ce s-ar întâmpla dacă Mercur ar lovi Terra. Cum ar arăta Pământul în urma impactului devastator – SIMULARE
13:55, 02 Aug 2025
Ce s-ar întâmpla dacă Mercur ar lovi Terra. Cum ar arăta Pământul în urma impactului devastator – SIMULARE
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
O femeie a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei, în Constanța. Bărbatul a înjunghiat-o în propria lor locuință
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Evz.ro
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
23:30
Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
VIDEO Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
23:00
Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”
JUSTIȚIE Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
22:58
Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
DECES Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
22:55
Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
22:43
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”
VIDEO Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
VIDEO Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
Casa Albă: Există o oportunitate „REALĂ” de pace în Ucraina /Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei, în cadrul garanțiilor de securitate
VIDEO România este în plină SECETĂ pedologică, adică în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Care sunt cele mai afectate culturi
România este în plină SECETĂ pedologică, adică în sol se găsește sub 50% din capacitatea de a înmagazina apă. Care sunt cele mai afectate culturi
VIDEO Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon
Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon