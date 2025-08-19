Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii

Fosile vechi de 2,65 milioane de ani au fost găsite în Etiopia, în zona Ledi-Geraru, în nord-estul regiunii Afar, în anul 2013. Sunt 10 dinți care au aparținut unui australopitec.

După ce i-au analizat, cercetătorii au descoperit că nu proveneau de la o singură specie, ci de la doi indivizi de la două specii diferite, necunoscute până acum.

Despre australopiteci

Potrivit Nature , erau cunoscute până acum șapte specii din genul Australopitecus: Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus anamensis, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus deyremeda, Australopithecus garhi și Australopithecus sediba.

Acestea erau înrudite cu genurile de specii Kenyanthropus, Ardipithecus și Paranthropus, fiind strămoși ai omului primitiv cu mers biped și cu trăsături umane și simiene. Aceste specii au locuit în sud-estul Asiei în urmă cu circa 4 milioane de ani.

„Povestea evoluției umane nu este despre o singură linie evolutivă care se schimbă lent cu timpul”, a spus paleoantropologul Brian Villmoare de la Universitatea din Nevada și autorul principal al studiului publicat în revista Nature.

„În schimb, modelul evoluției umane este similar cu cel al altor organisme care s-au separat în repetate rânduri în mai multe specii, multe dintre ele trăind în aceeași perioadă.”, a spus cercetătorul.

„Fiecare descoperire reprezintă o piesă din puzzle-ul care pune evoluția umană într-un copac cu multe crenguțe, mai degrabă decât într-un grafic liniar”, a explicat Kaye Reed, paleoecolog de la Universitatea de Stat din Arizona, pentru Reuters.

Afar, o regiune aridă, era o adevărată pădure tropicală în urmă cu 3 milioane de ani

Cu toate că acum, regiunea Afar este acum una dintre cele mai fierbinți și joase zone de uscat de pe Pământ, în urmă cu 3-4 milioane de ani în urmă, regiunea era plină de râuri, vegetație și o gamă largă de animale, precum girafe, cai, porci, elefanți, hipopotami, antilope, dar și prădători ca tigri cu dinți-sabie și hiene.

În urmă cu 1,9 milioane de ani, australopitecii au dispărut, dar nu înainte ca genul Homo să evolueze dintr-o specie de australopitec. În 1974, arheologii au găsit în regiunea Afar rămășițele lui Lucy, o femelă din specia Australopitecus afarensis care a trăit acum 3,18 milioane de ani.

