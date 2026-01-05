Prima pagină » Actualitate » Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani

Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani

05 ian. 2026, 13:09
Sursă FOTO: Shutterstock - caracter ilustrativ

Cercetătorii din China au avut parte de o surpriză totală atunci când au descoperit într-un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani o specie nemaivăzută.

Acum, oamenii de știință au informații prețioase despre structura ouălor preistorice și mediul în care au existat.

De ce este importantă descoperirea din China

Specialiștii spun că au dat peste o fereastră fascinantă către misterele lumii dinozaurilor și ale istoriei vieții pe Pământ. Descoperirea este una dintre primele din formațiunea Chishan a Cretacicului Superior, veche de aproximativ 70 de milioane de ani, regiune cunoscută mai ales pentru țestoase, păsări și mamifere din Paleocen.

Paleontologii care efectuau săpături într-un sit fosilifer din China au avut parte de o surpriză incredibilă: în loc să conțină un embrion sau sedimente, interiorul cojii unui ou de dinozaur de mărimea unui grapefruit era acoperit cu cristale sclipitoare de calcit, notează Science Alert.

Această descoperire rară oferă cercetătorilor informații valoroase despre structura cojii și despre o specie de ou până acum necunoscută, numită Shixingoolithus qianshanensis, identificată într-un studiu din 2022

Ouăle aparțin unui „gen” specific de clasificare a ouălor, dar, neavând embrion și cum niciun ou de Shixingoolithus nu a fost legat de un schelet, nu se știe cu certitudine ce tip de dinozaur le-a depus.

Certitudinea că sunt ouă de dinozaur vine din microstructura cojilor, care se potrivește cu alte ouă de dinozaur mai bine decât cu cele ale altor animale, precum păsările sau reptilele.

Această microstructură a condus cercetătorii la concluzia că aveau de-a face cu o specie de ou complet nouă.

Cum s-au format cristalele în oul de dinozaur

Cristalele s-au format după ce embrionul s-a descompus, lăsând oul gol. Apa subterană pătrunde prin micropori și fisuri, iar mineralele dizolvate se depun treptat, creând cristalele.

Analiza lor permite oamenilor de știință să studieze condițiile de mediu ale fosilei și chiar să dateze oul direct, o premieră în paleontologie.

Aceste cristale păstrează informații despre fluidele care au circulat prin situl fosilifer și despre mediul geochimic al cuibului original. Mai mult, ele demonstrează cât de fascinant poate fi modul în care planeta noastră păstrează istoria vieții: de la oase acoperite de minerale în peșteri, până la oase înlocuite treptat de opal strălucitor.

Ouăle de dinozaur ca acestea oferă o privire rară asupra lumii preistorice și asupra mecanismelor naturale care păstrează trecutul vieții pe Pământ.

