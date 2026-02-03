Prima pagină » Știri externe » Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie

Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie

Mihai Tănase
03 feb. 2026, 10:05, Știri externe
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Planeta Marte a fascinat omenirea din totdeauna, însă noile descoperiri îi fac pe specialiști, dar și pe pasionați să treacă la următorul nivel. Noile fotografii nocturne realizate de roverele NASA pe Marte sunt extrem de rare, dar pot dezvălui detalii spectaculoase: straturi ascunse în roci forate, primele aurore vizibile detectate de la sol și chiar o cometă interstelară surprinsă pe cerul Planetei Roșii.

Fotografia nocturnă pe Marte rămâne o excepție, nu o regulă, pentru roverele trimise de NASA. De regulă, noaptea marțiană înseamnă pauză operațională. Totuși, în momente speciale, întunericul oferă oportunități științifice unice, imposibil de obținut în timpul zilei.

Cea mai recentă astfel de ocazie a fost oferită de roverul Curiosity, care a folosit luminile LED pentru a analiza o gaură forată într-o stâncă de pe Marte. Roverul forează roci încă de la sosirea sa pe planetă, în august 2012, iar iluminarea artificială face parte din instrumentul MAHLI – Mars Hand Lens Imager.

Foto: iflscience.com

Foto: iflscience.com

Fiind primul rover marțian alimentat nuclear, Curiosity poate lucra indiferent de prezența Soarelui. Avantajul muncii nocturne a constat, în acest caz, în capacitatea de a observa mai clar straturile interne ale rocii. Analizele de acest tip au devenit însă rare, deoarece noile găuri forate sunt, de obicei, prea aspre pentru observații detaliate cu ajutorul luminilor MAHLI.

Pe 6 decembrie 2025, Curiosity a avut o șansă rară de a reveni la această metodă. O gaură forată cu trei săptămâni mai devreme într-o stâncă denumită „Nevado Sajama” s-a dovedit suficient de netedă pentru observații nocturne detaliate, oferind cercetătorilor o privire clară asupra structurii rocii.

Aurore spațiale și o cometă interstelară, surprinse noaptea pe Marte

Și roverul Perseverance, considerat mai avansat decât Curiosity, a fost implicat recent în observații nocturne spectaculoase. În mai 2025, acesta a realizat prima detectare a aurorelor de lumină vizibilă pe Marte, o descoperire istorică pentru explorarea spațială.

„Pentru prima dată, au fost observate aurore vizibile pe Marte. Acestea au fost detectate folosind două instrumente de pe roverul Mars 2020 Perseverance, spectrometrul SuperCam și camera Mastcam-Z”, a declarat dr. Elise Wright Knutsen, de la Universitatea din Oslo, pentru IFLScience.

Foto: iflscience.com

Foto: iflscience.com

Imaginile nu au spectaculozitatea celor surprinse de pe Pământ, însă acest lucru era de așteptat, Perseverance nefiind proiectat pentru astrofotografie. Limitările au devenit și mai evidente în octombrie, când roverul a reușit să fotografieze cometa interstelară 3I/ATLAS, aflată la aproximativ 30 de milioane de kilometri de Marte.

Cometa apare doar ca un punct ușor difuz pe cerul marțian, departe de imaginile spectaculoase cunoscute publicului. Cu toate acestea, realizarea rămâne remarcabilă: un robot aflat pe o altă planetă a surprins un obiect interstelar care ar putea fi de două ori mai vechi decât Sistemul Solar.

