Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională

28 ian. 2026, 08:10, Știință
A fost efectuată o descoperire geologică rară. Geologii au scos la suprafață un nou mineral, iar găsirea lui ar putea schimba explorarea resurselor la nivel mondial și ar putea oferi indicii legate de modul în care zăcămintele metalifere se formează. Mineralul a fost recunoscut, deja, de comunitatea științifică internațională.

A fost descoperit un nou mineral și confirmat într-unul dintre cele mai bogate zăcăminte metalifere din lume. Descoperirea sa ar putea marca un moment de schimbare în modul în care sunt explorate resursele și în modul în care zăcămintele metalifere se formează. Mineralul necunoscut, dar confirmat deja de geologi, a fost denumit „Jinxiuite”, notează MEDIAFAX.

„Jinxiuite” ar putea deveni un „mineral indicator”, susțin cercetătorii

Mineralul a fost descoperit în sudul Chinei, în zăcământul de nichel-cobalt Longhua, în regiunea Guangxi, iar autoritatea internațională în domeniul mineralelor l-a recunoscut oficial. Analizele avansate ale geologilor au adus la suprafață atât compoziția chimică, cât și structura cristalină a mineralului.

Asociația Mineralogică Internațională a evaluat acest mineral și l-a aprobat. Este un mineral sulfurat, alcătuit din nichel, bismut, antimoniu, arsen și sulf. Însă, cum s-a format acest mineral? „Jinxiuite” s-a format prin procese hidrotermale. Prin fisurile rocilor vechi au circulat fluidele fierbinți, bogate în minerale, iar în urma lor s-a format acest mineral.

El ar putea deveni un „mineral indicator” pentru identificarea zăcămintelor de nichel și cobalt. De asemenea, descoperirea lui ar putea contribui activ la diminuarea dependenței de importurile de minerale critice, pe fondul creșterii cererii globale.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

