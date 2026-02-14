14 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Craioveanu împlinește 58 de ani, Ghiță Mureșan face 55. Valentine’s Day

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gheorghe Craioveanu, născut pe 14 februarie 1968, în Hunedoara, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca atacant și pentru contribuția adusă echipei naționale a României. Și-a început cariera la Universitatea Craiova, unde a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei. În sezonul 1994–1995 a fost golgheterul Diviziei A, performanță care i-a adus transferul în Spania, la Real Sociedad. Ulterior, a mai evoluat pentru Villarreal și Getafe, fiind unul dintre primii fotbaliști români care au avut un parcurs de succes în campionatul spaniol. La echipa națională a României, Craioveanu a adunat peste 20 de selecții și a participat la Campionatul Mondial din 1998, contribuind la una dintre cele mai bune perioade din istoria fotbalului românesc. După retragerea din activitate, a rămas implicat în fotbal, activând ca analist sportiv și comentator.

Ghiță Mureșan, născut pe 14 februarie 1971, în Tritenii de Jos, județul Cluj, este cel mai cunoscut baschetbalist român din istorie și unul dintre cei mai înalți jucători care au evoluat vreodată în NBA. Înălțimea sa impresionantă, 2,31 metri, este rezultatul unei afecțiuni hormonale, dar acest lucru nu l-a împiedicat să aibă un parcurs de succes. Și-a început cariera la Universitatea Cluj, apoi a jucat în Franța, la Pau-Orthez, unde a câștigat campionatul și a fost desemnat MVP-ul ligii franceze în 1993. În același an a fost ales în NBA de către Washington Bullets (actuala Washington Wizards). A mai jucat și pentru New Jersey Nets. Cel mai bun sezon al său a fost 1995–1996, când a primit titlul de Most Improved Player (Jucătorul cu cel mai mare progres) în NBA. Accidentările, în special la spate și genunchi, l-au determinat să se retragă în anul 2000. După încheierea carierei sportive, Ghiță Mureșan a rămas implicat în promovarea baschetului, organizând tabere și programe pentru copii în Statele Unite. A avut și apariții în televiziune și film, cel mai cunoscut rol fiind în comedia My Giant (1998), alături de Billy Crystal.

Valentine’s Day (Ziua Sfântului Valentin) este sărbătorită anual pe 14 februarie și este dedicată iubirii și afecțiunii dintre parteneri. Originea acestei zile se leagă de Sfântul Valentin, un preot creștin din Roma secolului al III-lea, care, potrivit tradiției, oficia în secret căsătorii pentru soldați, în ciuda interdicțiilor impuse de împăratul Claudius al II-lea. Pentru faptele sale, ar fi fost condamnat la moarte și executat pe 14 februarie. De-a lungul timpului, sărbătoarea a evoluat dintr-o comemorare religioasă într-o celebrare a iubirii. În Evul Mediu, în Europa, a apărut tradiția scrisorilor de dragoste, iar mai târziu au devenit populare felicitările, florile (în special trandafirii roșii), ciocolata și cadourile simbolice. Astăzi, Valentine’s Day este celebrată în multe țări din întreaga lume, fiind o ocazie prin care cuplurile își exprimă sentimentele și își arată aprecierea reciprocă.

🎂1913: Jimmy Hoffa 🇺🇸🗣 sindicalist, a fost văzut pentru ultima dată în 30 iulie 1975 la un restaurant din suburbiile Detroitului, declarat oficial decedat în 1982

🎂1931: Octavian Cotescu 🇷🇴🎭🎬 unul dintre interpreții preferați ai teatrului de televiziune și ai teatrului radiofonic din epocă

🎂1935: Grigore Vieru 🇲🇩✒️ poet român din Republica Moldova

🎂1942: Michael Bloomberg 🇺🇸💵 Cu o avere netă de 105 miliarde $, este a 10-a cea mai bogată persoană din SUA și a 13-a din lume

🎂1944: Alan Parker 🇬🇧🎥 A fost activ atât în industria de film britanică cât și la Hollywood. Era un membru fondator al Director’s Guild of Great Britain. A regizat, printre altele: 1982: Pink Floyd-Zidul (The Wall), 1987: Înger și demon (Angel Heart)

🎂1946: Gil Dobrică 🇷🇴🎤 A avut în repertoriu melodii proprii și preluări după piese celebre semnate Ray Charles și alți artiști de gen, printre care John Denver, a cărui piesă intitulată „Country roads” („Drumuri de țară” – modificată în „Hai acasă”) a devenit cea mai cunoscută melodie din cariera sa

🎂1951: Kevin Keegan 🇬🇧⚽️

🎂1963: Teodor Baconschi 🇷🇴🗣 antropolog religios, autor, diplomat, teolog și politician

🎂1968: Gheorghe Craioveanu 🇷🇴⚽️ A jucat 11 ani din 18 în Spania, la 3 echipe cu care a adunat 330 de meciuri și 70 de goluri

🎂1970: Simon Pegg 🇬🇧🎬 binecunoscut pentru rolurile din Shaun of the Dead, Hot Fuzz sau Star Trek

🎂1971: Gheorghe Mureșan 🇷🇴⛹🏻‍♂️ Cu o înălțime de 2,31 m, deține titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA, alături de Manute Bol. A încercat și actoria, în filmul Gigantul Meu din 1998, în care a jucat împreună cu Billy Crystal

🎂1972: Rob Thomas 🇩🇪🇺🇸🎤 Matchbox Twenty. Feat. Santana: Smooth (1999)

🎂1974: Valentina Vezzali 🇮🇹🤺 triplă campioană olimpică, sextuplă campioană mondială și cvintuplă campioană europeană

🎂1977: Cadel Evans 🇦🇺🚴‍♂️ A câștigat Turul Franței în 2011. Este primul australian care a câștigat Turul Franței, dar și cel mai bătrân câștigător de după al doilea război mondial

🎂1987: Edinson Cavani 🇺🇾🇮🇹⚽️

🕯️1779: James Cook 🇬🇧⛵️ a realizat hărți detaliate ale insulei Newfoundland înainte de a realiza trei expediții în Oceanul Pacific, unde a realizat primul contact european cu coasta estică a Australiei și Insulele Hawaii, precum și prima circumnavigare a Noii Zeelande. A fost ucis de nativi în apropiere de Kealakekua, Hawaii

🕯️1821: Petru Maior 🇷🇴✒️ istoric, filolog și scriitor transilvănean, protopop greco-catolic de Reghin, reprezentant de frunte al Școlii Ardelene

🕯️1970: Grigore Vasiliu Birlic 🇷🇴🎭🎬 Birlic era doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale

🕯️2020: Decebal Traian Remeș 🇷🇴🗣

🕯️2021: Ion Mihai Pacepa 🇷🇴🗣 A fost secretar de stat al Ministerului de Interne, șef adjunct al Departamentului de Informații Externe (spionaj) al României comuniste și consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu. În 1978, a cerut azil politic în SUA

📋♥️Sfântul Valentin (Valentine’s day)

🗒1349: Câteva sute de evrei sunt arși de vii, de către mulțimi, în timp ce evreii rămași sunt forțat înlăturați din Strasbourg

🗒1530: Conquistadorul Nuño de Guzmán îl execută pe Tangaxuan al II-lea, ultimul monarh independent al statului Tarascan, în centrul actual al Mexicului

🗒1778: Steagul SUA este recunoscut oficial de o navă străină pentru prima dată când amiralul francez, Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte, face un salut de nouă ori pentru USS Ranger comandat de John Paul Jones

🗒1779: Războiul revoluționar american: Bătălia de la Kettle Creek se desfășoară în Georgia

🗒1797: Războiul revoluționar francez: Bătălia de la Capul Sf. Vincent: John Jervis (mai târziu primul conler al Sfântului Vincent) și Horatio Nelson (mai târziu primul Viscount Nelson) conduc British Royal Marine la victoria asupra unei flote spaniole în acțiune lângă Gibraltar

🗒1804: Karađorđe conduce Prima Revolta Sârbă împotriva Imperiului Otoman

🗒1851: S-a înființat, la Paris, Junimea română, societate politică și culturală a tinerilor studenți români din Paris, îndrumați de Nicolae Bălcescu și Constantin Alexandru Rosetti

🗒1859: Oregonul devine cel de-al 33-lea stat al SUA

🗒1876: Alexander Graham Bell a aplicat pentru un brevet pentru inventarea telefonului cu două ore înainte ca Elisha Gray să facă același lucru. Mai târziu s-a descoperit că aparatul descris de Gray ar fi funcționat corect, în timp ce aparatul patentat de Bell nu ar fi funcționat în varianta inițială

🗒1888: A fost inaugurat Ateneul Român. Clădirea a fost construită între anii 1886 și 1888, prin stăruința lui Constantin Esarcu, după planurile arhitectului francez A. Galleron, pe bază de subscripție publică, sub lozinca „Dați un leu pentru Ateneu”

🗒1912: Arizona a devenit cel de-al 48-lea stat al SUA

🗒1918: Uniunea Sovietică adoptă calendarul gregorian

🗒1924: A fost fondată corporația IBM

🗒1946: A început să funcționeze primul calculator electronic ENIAC, conceput în 1943, la Universitatea din Pennsylvania

🗒1952: Jocurile Olimpice de Iarnă se deschid la Oslo

🗒1961: Elementul 103, Lawrenciu, este sintetizat pentru prima dată la Univeristatea din California

🗒1980: Jocurile Olimpice de Iarnă se deschid la Lake Placid, New York

🗒1990: Sonda spațială Voyager 1 fotografiază Terra de la distanță record de aproximativ 6 miliarde de kilometri. Mai târziu devine faimoasă sub numele de Un punct azuriu (pale blue dot)

🗒1994: Cu ocazia vizitei oficiale la București a președintelui croat, Franjo Tudjman, a fost semnat „Tratatul de prietenie și colaborare româno-croat

🗒1996: Biblioteca Apostolică a Vaticanului aprobă pentru Arhivele Statului român microfilmarea unor documente referitoare la istoria României

🗒2002: Repatrierea rămășițelor pământești ale lui Carol al II-lea și ale ultimei sale soții, Elena Lupescu

🗒2005: YouTube este lansat de un grup de studenți, devenind în cele din urmă cel mai mare site de partajare video

🗒2018: Are loc un masacru într-un liceu din Parkland, Florida, în care au decedat 17 persoane și încă 17 au fost rănite

