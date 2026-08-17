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Se confruntă lumea cu mai multe cutremure acum decât înainte?Al Jazeera explică cum și unde se produc cutremurele

Se confruntă lumea cu mai multe cutremure acum decât înainte?Al Jazeera explică cum și unde se produc cutremurele
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În ultima lună, trei cutremure cu magnitudinea de 7 sau mai mare au lovit Indonezia, Columbia și Mexic, rezultând uciderea a sute de oameni. În iunie, două cutremure puternice, la interval de câteva secunde, au devastat zone din nordul Venezuelei.

Seria dezastrelor seismice a stârnit întrebarea dacă se cutremură Pământul mai mult decât înainte.  Din 2016 până în 2025, lumea a înregistrat o medie de 133 de cutremure cu magnitudinea de 6 grade sau mai mare în fiecare an. Acestea au variat de la  99 în 2024 până la 157 în 2021. Niciun seism nu a atins magnitudinea 8 sau 9, cele mai distructive categorii.

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Zilnic, sunt înregistrate 20.000 de cutremure

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), la nivel global sunt înregistrate aproximativ 20.000 de cutremure în fiecare an, aproximativ 55 pe zi, citează  Al Jazeera. 

Cu toate acestea, majoritatea acestora sunt prea slabe pentru a fi observate de oameni. Atunci când cutremurele ating magnitudinea de 6 grade sau mai mare, tind să apară daune la scară largă.

Filipinele a înregistrat cel mai puternic cutremur, cu magnitudinea de 7,8 în largul insulei Mindanao, în iunie, care a ucis peste 100 de persoane.

Cutremurele nu pot fi prevestite

Cutremurele de 7,2 și 7,5 din Venezuela, tot în iunie, au ucis peste 6.300 de persoane. Cele mai recente cutremure, în Mexic în iulie și în Columbia și Indonezia în august, au avut toate magnitudinea de 7,4 sau mai mare.

US Geological Survey spune că oamenii de știință nu au putut niciodată să prezică când va avea loc un cutremur major, deoarece stresul tectonic care se acumulează de-a lungul faliilor de-a lungul deceniilor sau secolelor nu poate fi legat de un ciclu de 12 luni.

Pe 28 iulie 2026, un cutremur de 6,8 grade s-a produs în regiunea Kumamoto din Japonia, rezultând uciderea a 39 de oameni și rănirea a altor 358.

Cum se produce un cutremur?

Replicile pot continua luni sau chiar ani după un cutremur major. Un cutremur, în termeni simpli, se produce atunci când scoarța terestră se cutremură de la energia acumulată. Rocile din adâncul planetei se rup brusc din cauza unor tensini uriașe acumulate. Plăcile tectonice se mișcă continuu, se blochează însă la un moment dat, iar când tensiunea devine prea mare, rocile se rup. Tensiunea se eliberează sub formă de vibrații.

Plăcile tectonice plutesc pe mantaua caldă și vâscoasă a Pământului. Se deplasează lent, dar constant, ghidate de curenții de magmă. Undele mișcă solul în sus, în jos sau lateral. Mișcarea poate dura de la câteva fracțiuni de secundă până la 6 minute.

Cutremurele de magnitudinea 6 sunt de obicei considerate puternice, producând de 100 de ori mai multe tremurături de sol decât unul de magnitudinea 4 și eliberând de aproximativ 1.000 de ori mai multă energie.

Cât de devastator poate fi un cutremur și cum se produce?

Cutremurele cu magnitudinea 7 sunt considerate majore, având potențialul de a provoca pierderi semnificative de vieți omenești și daune clădirilor și infrastructurii.

Cutremurele cu magnitudinea de 8 sau mai mare sunt clasificate ca fiind mari și pot duce la distrugeri aproape totale pe o zonă extinsă.Magnitudinea, adâncimea, apropierea de zonele locuite, condițiile solului și posibilitatea declanșării unor dezastre secundare, cum ar fi tsunami-urile și alunecările de teren.

Pe 26 decembrie 2004, un cutremur cu magnitudinea de 9,1 până la 9,3 în largul coastei Sumatrei a declanșat un tsunami care a ucis aproximativ 228.000 de oameni în Oceanul Indian.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 1
  • Alec Alec

    miscarea zionista mondiala, la care au aderat toate dictaturile extrem de bogate ale lumii, inclusiv cele islamice (carpe-ncap peste tot: la onu, wef, who, unicef etc.- toate sunt organizatii ale corporatiilor zioniste care au acaparat omenirea – a NU se confunda sionismul cu ZIONISMUL – CONFUZIE CREATA SPECIAL SI INDOCTRINATA IN TOATE „EXPLICATIILE” posibile, pentru a ridica URA impotriva EVREILOR!)
    Sunt niste fotografii evidentiatoare ale credinciosilor ortodocsi din Israel: JUDAISM REJECTS ZIONISM! Semiti sunt toti, atat evreii cat islamul! TOTI SUNT SEMITI! TOTI CEI CARE RECUNOSC VRELIGIA ABRAHAMICA! Cum va explicati ca in coran sunt mentionati ARHANGHELII? RELIGIILE SUNT FACUTE PENTRU A CREA DEZBINARE! DACA OAMENII S-AR TREZI, LANTURILE PUTERII, SUB ORICE IDEOLOGIE, ORICUM S-AR DENUMI EA, AR DISPAREA. Libertate!

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