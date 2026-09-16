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Experimentul revoluționar al unui cercetător român la Stanford ar putea vindeca boli grave. A reușit să transplanteze țesut cerebral uman la șoareci

Ruxandra Radulescu
Experimentul revoluționar al unui cercetător român la Stanford ar putea vindeca boli grave. A reușit să transplanteze țesut cerebral uman la șoareci
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O echipă oameni de știință, condusă de cercetătorul român, Sergiu Pașca, de la Universitatea Stanford, a reușit să facă un transplant de țesut cerebral uman, cultivat în laborator, la șoareci modificați genetic. Celulele umane au format conexiuni funcționale cu sistemul nervos al animalelor, transmite Universitatea Stanford.

Oamenii de știință de la Universitatea Stanford, sub îndrumarea cercetătorului român Segiu Pașca, au realizat un progres major în cultivarea celulelor cerebrale umane în afara creierului uman.

Aceștia au reușit să transplanteze fragmente de țesut cerebral uman  la șoareci modificați genetic și crescuți special, astfel încât să le lipsească, aproape în întregime, cortexul cerebral.

(n.r. – Cortexul cerebral este stratul exterior al creierului, căruia îi sunt atribuite majoritatea funcțiilor noastre superioare, precum cogniția, limbajul, atenția și luarea deciziilor.)

Țesutul uman a supraviețuit, s-a dezvoltat și a stabilit totodată conexiuni funcționale cu creierul șoarecilor, dar și cu măduva spinării.

Experimentul ar putea contribui la tratatea unor boli grave

Noua metodologie ar trebui să contribuie la cercetarea cauzelore biologice fundamentale ale unor boli grave, cum ar fi schizofrenia, epilepsia, autismul sever și paralizia cerebrală.

„Cercetătorii din domeniul neuroștiințelor vor putea afla mult mai multe despre cauzele și mecanismele tulburărilor de neurodezvoltare și ale celor apărute în timpul sarcinii, dar și să testeze posibile intervenții pentru a le trata sau preveni.”, a a afirmat Sergiu Pașca, potrivit sursei citate.

Sergiu Pașca și echipa sa au descoperit un element revoluționar

Cercetătorii au fost surprinși să descopere, la acești șoareci, un tip important de celulă nervoasă care nu mai fusese observat anterior în culturi de laborator și care fusese identificat doar în creiere umane examinate post-mortem.

„Aceste modele animale oferă o oportunitate unică de a studia modul în care modificările circuitelor cerebrale umane asociate bolilor se manifestă într-un sistem nervos intact”, a declarat cercetătorul român, Sergiu Pașca, titular al catedrei „Kenneth T. Norris, Jr. Professor II” de Psihiatrie și Științe Comportamentale și membru al inițiativei Bio-X, precum și al Institutului de Neuroștiințe Wu Tsai.

Sergiu Pașca este director al Programului de Organogeneză Cerebrală de la Stanford, cercetător în cadrul CZ BioHub și membru științific al Institutului Hoover de la Stanford.

FOTO: Facebook/@Sergiu Pașca

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