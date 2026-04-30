Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine"
Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesaj pe rețelele sociale în care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că prioritizează menținerea sa în funcție în detrimentul problemelor economice și sociale ale României.

Marius Budăi a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan pentru că prioritizează menținerea sa în funcția de premier, deși traiul României „se scumpește pe zi ce trece”. Într-o postare pe Facebook, social-democratul spune că premierul „a găsit o a treia cale – să rămână pur si simplu în funcție, indiferent de ce se întâmplă în jur”.

„România se scumpește pe zi ce trece. Facturile sufocă familiile. Tinerii se întreabă care le va fi viitorul. Părinții și bunicii noștri aleg între medicamente și mâncare. Mediul de afaceri simte presiunea pierderii puterii de cumpărare a populației. Domnul prim-ministru Bolojan? Doarme liniștit – scaunul este intact. Cu o mână pe scaun și cu cealaltă întinsă către cei pe care i-a insultat ieri, domnul Ilie Bolojan ne dă o lecție memorabilă de flexibilitate morală”, a scris Budăi pe Facebook.

Deputatul îl acuză pe Bolojan de ipocrizie și susține că tot programul său de guvernare se bazează exclusiv pe ocuparea scaunului de șef al Executivului.

„Aceeași voce care îi jignea ieri pe psd-iști îi roagă astăzi în genunchi să îi salveze funcția. Ipocrizia, se vede, nu doare. Demnitatea, în schimb, a părăsit demult clădirea. Contează că scaunul există. Și că cineva stă pe el. Asta este, în esență, tot programul de guvernare al domnului Bolojan în acest moment”.

Budăi: România are nevoie de unul căruia îi pasă mai mult de viitorul acestei țări

De asemenea, acesta a subliniat că Guvernul nu mai beneficiază de sprijin politic și că „legitimitatea este o aminitre frumoasă”. Marius Budăi susține că PSD „a ales să fie alături de toți cetățenii români” și că „nicio funcție guvernamentală nu valorează mai mult decât schimbarea reală a modului în care este guvernată această țară”.

„Domnule Bolojan, România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine. Are nevoie de unul căruia îi arde când unui senior nu îi ajung banii de pâine. De unul căruia îi pasă mai mult de viitorul acestei țări decât de viitorul fotoliului său”.

