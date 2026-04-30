Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta

Franța și Uniunea Europeană au venit cu propunerea de a crea un „scut democratic” pentru a coordona răspunsul statelor UE împotriva operațiunilor de dezinformare și influență externă. Inițiativa are ca scop consolidarea instrumentelor naționale, dar și instituirea unei „forțe europene de protecție democratică”.

Clément Beaune, înalt comisar pentru Strategie și Planificare, și eurodeputata Nathalie Loiseau propun crearea unui „nou scut democratic francez și european”.

Marius Tucă relatează că ingerințele străine de dezinformare și destabilizare au început să pătrundă tot mai mult în procesele electorale ale statelor democratice.

Pentru a ține astfel de acțiuni la distanță Clément Beaune, înalt comisar pentru Strategie și Planificare, și Nathalie Loiseau, președinta comisiei speciale privind scutul european al democrației din Parlamentul European, propun o escaladare a instrumentelor de contracarare.

Pentru Clément Beaune, „alegerile din Europa au devenit ținte recurente ale operațiunilor de influență și ingerință străină, în special în spațiul digital. Acest război informațional nu face zgomot, dar slăbește întregul edificiu, deoarece manipularea informației înseamnă manipularea alegerilor”, notează Le Figaro.

„Apărarea scrutinelor noastre, adaugă el, înseamnă apărarea suveranității noastre.” Nathalie Loiseau completează: „nu putem coborî garda și nu ne putem lăsa intimidați”, cerând un efort pentru a evita ca manipulările algoritmice, rețelele de conturi false sau utilizarea masivă a inteligenței artificiale să distorsioneze dezbaterea publică.

În 2021, în Franța a fost implementat serviciul de vigilență și protecție împotriva ingerințelor digitale străine, sub autoritatea prim-ministrului, iar acesta „a permis identificarea și documentarea a 259 de fenomene de manipulare, dintre care 174 legate de ingerințe străine, precum și 25 de operațiuni în timpul alegerilor europene și legislative”. Pentru Beaune și Loiseau, este necesară întărirea dispozitivelor prin accent pe prevenție, informare și coordonare.

Propunerea în Franța este de a se crea un „task force electorale”, după modelul existent în Canada din 2019. El urmează să funcționeze pe baza unei arhitecturi, combinând informații, transparență și comunicare publică. Planul canadian prevede coordonarea serviciilor de informații pentru detectarea amenințărilor în perioade electorale și un panel independent care poate informa direct cetățenii atunci când integritatea scrutinului este amenințată.

Cum va funcționa acest program

Viitorul program francez ar funcționa prin coordonarea serviciilor de informații, a autorităților administrative neutre și a mecanismelor de vigilență existente, sprijinită de un „consiliu al înțelepților” capabil să alerteze opinia publică în caz de atac.

În timpul perioadelor electorale, mecanismele de urgență ar trebui activate pentru a sancționa cât mai rapid platformele, în fața riscului de ingerință.

Ultimul element major vizează solidaritatea între statele membre: crearea unei „forțe europene de protecție democratică”. Aceasta ar include echipe de experți în combaterea manipulării informației, securitate cibernetică, urmărirea finanțărilor opace și a criminalității organizate.

