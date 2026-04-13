Satul olandez care riscă să fie șters de pe hartă. Cei 1.100 de locuitori sunt revoltați: „Suntem duși la abator”.

În sudul Olandei, lângă un estuar de poveste, se găsește un sat cu 1.100 de locuitori, care riscă să dispară de pe hartă, scrie BBC.

Guvernul olandez vrea să demoleze toate construcțiile din Moerdijk și să mute populația în altă parte, pentru a ridica acolo o stație de transformare de înaltă tensiune.

Localnicii sunt bulversați de veștile primite de la autorități și spun că măsura le va schimba radical viețile, dacă va fi implementată.

Moerdijk este un mic sat de pescari, situat la 34 de km de Rotterdam.

Se află însă pe linia de falie a tranziției energetice verzi a Olandei, deci ar fi „victimă sigură” a schimbărilor tehnologice.

Autoritățile olandeze afirmă că țara nu mai poate merge înainte fără stațiile uriașe de transformare de înaltă tensiune, unde cablurile care transportă electricitate de la parcurile eoliene offshore în creștere pot fi conectate la rețeaua națională.

Oficialii au pus ochii pe Moerdijk, care este foarte bine poziționat lângă porturi, autostrăzi și linii electrice aeriene deja existente.

Localnicii sunt revoltați: „Suntem duși la abator”

Locuitorii se simt amenințați. Pescarul Jaco Koman spune că vor fi „duși la abator”.

Acesta acuză că schimbările ar putea veni de pe o zi pe alta și satul ar urma să fie „ras” de pe fața pământului.

Pe fondul nesiguranței, mulți săteni au decis să-și vândă casele din Moerdijk, dar nu apar cumpărători. Steagurile atârnă în bernă, în semn de „doliu” pentru dispariția unui sat.

Primarul din Moerdijk, greu încercat de situație

Primarul din Moerdijk, Aart Jan Moerkerke, se declară copleșit de presiunea autorităților.

Guvernul dorește 450 de hectare de teren, adică echivalentul a 700 de terenuri de fotbal!

Instalarea acestor facilități energetice ar duce la perturbarea vieții în alte patru localități, inclusiv în Moerdijk.

Desigur, autoritățile ar putea „cruța” satul Moerdijk, dacă ar amplasa stațiile în jurul său și al celorlalte patru sate.

Moerkerke vorbește despre „cea mai grea decizie din viața sa”, anume de la comunica sătenilor că locuințele, străzile și cimitirele lor nu vor mai exista peste zece ani.

Autorul recomandă: