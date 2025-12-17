Banii chiar aduc fericirea? De ce salariu lunar ai nevoie pentru a-ți putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală

Cât trebuie să câștigi pentru a fi cu adevărat mai fericit? Un studiu realizat în Statele Unite indică un prag clar al veniturilor care ar putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală, readucând în discuție vechea dilemă legată de bani și fericire.

Un studiu american recent, citat de Capital.fr, arată că un angajat care câștigă anual cel puțin 65.000 de euro are șanse semnificativ mai mari să se declare fericit. Cercetarea pune sub semnul întrebării ideea larg răspândită potrivit căreia banii nu influențează starea de bine.

Analiza a fost realizată de cercetători de la Harvard Business School și a implicat un panel de aproximativ o mie de angajați americani. Concluzia principală este că un venit anual de circa 75.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 65.000 de euro, reprezintă un prag peste care nivelul de fericire devine stabil și satisfăcător.

Raportat lunar, acest venit înseamnă aproximativ 5.300 de euro, o sumă considerabil mai mare decât salariul mediu din multe țări europene.

Diferențe majore față de Europa

Pentru comparație, potrivit datelor publicate de INSEE, salariul mediu lunar în Franța era de 2.735 de euro în 2024, de aproape două ori mai mic decât pragul indicat de studiul american. Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele trebuie interpretate în contextul specific Statelor Unite.

Nivelul de trai, costurile pentru sănătate, educație și sistemul de protecție socială din SUA diferă semnificativ de cele din Europa, ceea ce influențează percepția asupra nevoilor financiare și a fericirii personale.

Un alt studiu, citat de CBS, vine cu o perspectivă diferită și susține că fericirea continuă să crească odată cu venitul, chiar și la niveluri foarte ridicate. Potrivit acestei cercetări, efectele pozitive ale banilor asupra stării de bine pot fi observate până la venituri de 500.000 de dolari pe an, adică aproximativ 43.000 de euro pe lună.

Totuși, autorii studiului subliniază că impactul suplimentar asupra fericirii devine din ce în ce mai redus pe măsură ce veniturile cresc.

În Europa, pragurile de fericire par a fi diferite. Un studiu realizat de INSEE în 2024 arată că, în Franța, majoritatea oamenilor ating un nivel satisfăcător de fericire cu un venit anual de aproximativ 30.000 de euro.

Diferența față de rezultatele americane reflectă costurile de trai mai reduse și rolul mai important al statului în asigurarea serviciilor sociale, precum sănătatea sau educația.

Concluzia specialiștilor este clară: banii nu garantează fericirea absolută, dar lipsa lor poate afecta profund calitatea vieții. Peste un anumit prag, venitul oferă siguranță, libertate de alegere și un nivel mai ridicat de confort, factori esențiali pentru starea de bine.