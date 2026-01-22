Stres hidric ridicat în jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii

Jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se confruntă cu niveluri mari de stres hidric, dintre acestea 39 sunt situate în regiuni cu „stres hidric extrem de ridicat”, indică The Guardian.

Jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se află în zone cu stres hidric ridicat

Stresul hidric reprezintă depășirea rezervelor disponibile ale extragerilor cu apă pentru alimentarea publică, ele sunt adesea cauzate de gestionarea defectuoasă a resurselor de apă, exacerbată de schimbările climatice.

Studiile publicate au dezvăluit că Beijing, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro și Delhi se numără printre cele care se confruntă cu stres extrem, în timp ce Londra, Bangkok și Jakarta sunt clasificate ca fiind supuse unui nivel de stres ridicat.

NASA a efectuat o analiză separată a datelor satelitare, ea indică faptul că cele mai mari 100 de orașe au înregistrat tendințe puternice de uscare sau de umiditate în ultimele două decenii, în orașe precum Chennai, Teheran și Zhengzhou prezentând tendințe puternice de uscare, iar Tokyo, Lagos și Kampala prezentând tendințe puternice de umiditate.

Aproximativ 1,1 miliarde de oameni locuiesc în zone metropolitane importante care sunt situate în regiuni ce se confruntă cu o uscare puternică pe termen lung, comparativ cu aproximativ 96 de milioane în și în jurul orașelor din regiunile care prezintă tendințe puternice de umiditate. Cu toate acestea, datele din satelit sunt prea brute pentru a arăta detalii și context la scară locală.

Majoritatea regiunilor urbane din zonele cu cele mai mari precipitații se află în Africa Subsahariană, doar Tokyo și Santo Domingo din Republica Dominicană situându-se în altă parte.

Până în anul 2055, Anglia ar putea avea nevoie de încă 5 miliarde de litri de apă pe zi pentru a face față cererii publice de apă, mai exact, mai mult de o treime din cei 14 miliarde de litri de ap consumați în prezent în sistemul public de alimentare cu apă.

Recomandările autorului: