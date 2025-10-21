Prețul facturilor la UTILITĂȚI în marile orașe ale lumii. Unde se plătesc cele mai mari tarife din România

Românii simt din plin scumpirile la energie, după ce piața a fost liberalizată. Din păcate, și diferențele între orașe devin tot mai vizibile de la o lună la alta, arată un studiu realizat de FinEco24News. Astfel, potrivit unui clasament neoficial realizat pe baza datelor culese, costurile lunare cu utilitățile în București sunt comparabile cu cele din Barcelona, de exemplu.

Dar, atenție, Capitala nu conduce într-o ierarhie internă! Altul este cel mai scump oraș din România în ceea ce privește facturile la utilități.

München, pe primul loc în top

Conform studiului, locuitorii din orașul nemțesc München plătesc cele mai mari facturi la utilități, pe baza unei analize ca a cuprins 80 de orașe mari din toată lumea. În Top 5, Germania mai are două orașe – Frankfurt este pe 3 și Berlin ocupă locul 4.

Clasamentul a fost calculat în funcție de costul lunar al principalelor servicii: electricitate, încălzire, apă și salubritate.

Începând cu anul 2020, prețurile la utilități au crescut semnificativ în multe orașe din Europa și asta după ce relațiile dintre Federația Rusă și UE s-au deteriorat puternic. Potrivit datelor actuale, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Oslo, Stockholm și Varșovia.

În schimb, Copenhaga se numără printre puținele capitale unde costurile la utilități au scăzut, chiar cu 11% în ultimii cinci ani. În prezent, media lunară este de puțin peste 150 de euro.

În Africa, facturile sunt mai mici, dar și veniturile sunt proporțional reduse. La Cairo, costul lunar al utilităților a coborât cu 31%, până la un nivel de 20 de euro, însă deprecierea lirei egiptene a diminuat semnificativ puterea de cumpărare.

Și marile metropole din Asia, Tokyo (-26%) și Seul (-12%) au înregistrat scăderi importante de preț, influențate de evoluțiile cursurilor valutare.

Constanța, orașul cu cele mai mari facturi din România

Pe de altă parte, în ceea ce privește România, datele FinEco24, bazate pe platforma Numbeo, arată că un cost mediu al utilităților în București este de 160 de euro pe lună, un nivel similar cu Barcelona, ceea ce plasează Capitala pe locul 28 în lume.

Dar, nu Bucureștiul este cel mai scump oraș din țară în privința utilităților, ci Constanța, cu o medie ușor peste 161 de euro pe lună. Pe următoarele poziții se află Brașov (150 euro/lună, între New York și Tokyo), Iași (142 euro/lună, la același nivel cu Tokyo), Cluj-Napoca (138 euro/lună, cu un euro peste Singapore) și Timișoara (133 euro/lună, comparabil cu Melbourne).

