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Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova

Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova
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Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat 493 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, luni seară, potrivit primarului Serghei Sobianin. Aparatele de zbor au fost doborâte.

Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, 493 de drone au fost detectate în direcția regiunii Moscova în intervalul 2-3 noiembrie. Dintre acestea, 187 au fost neutralizate în apropierea capitalei, iar celelalte au fost interceptate la periferie. Atacurile au loc înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate marți. Donald Trump a cerut Rusiei și Ucrainei să oprească loviturile reciproce asupra infrastructurii energetice.

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Drone

„Între orele 20:30, pe 2 noiembrie, și 7:30, pe 3 noiembrie, 493 de drone au zburat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost distruse de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării la căile de acces exterioare. 187 de drone au fost neutralizate pe măsură ce se apropiau de Moscova”, a scris Sobyanin pe Telegram, potrivit Le Figaro.

Rusia s-a retras din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane (CPT) a Consiliului Europei

Rusia s-a retras oficial din Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane. Decizia a intrat în vigoare la 30 octombrie 2026, la un an după notificarea transmisă de Moscova. Din 1998 până în 2021, experții au efectuat 30 de vizite în Rusia și au inspectat peste 450 de penitenciare. Rusia a refuzat constant să permită publicarea rapoartelor de inspecție și a răspunsurilor sale, spre deosebire de celelalte state membre. În consecință, doar 4 rapoarte privind vizitele în Rusia au fost făcute publice.

După invazia Ucrainei din 2022, Convenția a primit numeroase sesizări privind presupuse acte de tortură în centrele de detenție rusești și în teritoriile ocupate. Pe de altă parte, autoritățile de la Moscova nu au permis efectuarea unor vizite pentru verificarea acuzațiilor, spre deosebire de Ucraina, care continuă să ofere acces inspectorilor în penitenciare.

„Retragerea Federației Ruse marchează sfârșitul mandatului de monitorizare al CPT în țară. De asemenea, marchează sfârșitul oricărei monitorizări independente a locurilor de detenție din interiorul Federației Ruse. Cu toate acestea, abordarea preventivă a Convenției rămâne la fel de importantă ca întotdeauna: monitorizarea independentă a locurilor de detenție este o garanție fundamentală împotriva torturii și a relelor tratamente”, a declarat Alan Mitchell, președintele CPT.

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