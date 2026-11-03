Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1.

Cine câștigă Asia Express 2026

Semifinala Asia Express din această săptămână, cu 4 echipe rămase, se anunță tensionată. Una din echipe va fi eliminată miercuri.

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Stage-ul următor de 4 zile, care este și ultimul, va fi împărțit după cum urmează: primele 3 zile (duminică, luni și marți) vor fi rezervate etapei finale, prin care una din cele 3 echipe rămase va pleca acasă.

Miercurea viitoare va fi marea finală, între cele două echipe rămase. Potrivit unor surse de încredere apropiate postului de televiziune care difuzează Asia Express, cele 2 echipe calificate în marea finală vor fi Mirela Vaida + Oana Tomoiagă și Gabi Torje + Alin Alexuc.

Finala va fi în Shanghai și va fi câștigată de băieți, care vor primi premiul de 30.000 de euro.

Cine este Gabriel Torje

Gabriel Andrei Torje (născut pe 22 noiembrie 1989, la Timișoara) este un fost fotbalist profesionist român care a evoluat pe postul de mijlocaș lateral (aripă dreaptă). Cunoscut pentru viteza sa remarcabilă și tehnica în regim de viteză, Torje a fost considerat în tinerețe una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, fiind desemnat Fotbalistul Român al Anului în 2011.

În prezent, după retragerea din activitatea de jucător, el s-a orientat către televiziune și management sportiv, devenind analist TV pentru postul Digi Sport și ocupând funcția de director sportiv la CSM Oltenița. De asemenea, a devenit o figură populară în showbiz prin participarea la emisiunea Asia Express.

Cine este Alin Alexuc

Alin Alexuc-Ciurariu (născut pe 3 februarie 1990, la Botoșani) este un fost sportiv de performanță român, unul dintre cei mai importanți luptători de stil greco-romane din istoria recentă a României.

A devenit foarte cunoscut publicului larg prin participarea la emisiunea Asia Express de pe Antena 1, unde a format o echipă puternică și plină de umor alături de prietenul său, fostul fotbalist Gabriel Torje.

Sursa foto: Captură Antena 1