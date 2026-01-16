SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

Statele Unite au transmis presiuni diplomatice Italiei pentru anularea unor contracte cu furnizorul chinez Nuctech, motivând riscuri de securitate națională. Roma a refuzat anularea, dar a modificat ulterior legislația achizițiilor publice.

Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei pentru a anula contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea națională, scrie Mediafax.ro, care citează surse Bloomberg.com.

Potrivit surselor, Statele Unite au transmis anul trecut plângeri diplomatice oficiale către Italia, solicitând anularea unor licitații în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Contractele vizau aparate de scanare utilizate de vama italiană, iar informațiile au fost furnizate sub protecția anonimatului.

Îngrijorarea principală a Washingtonului este că imaginile colectate în porturi și la punctele vamale ar putea fi accesate de autoritățile chineze, ceea ce ar pune în pericol atât securitatea națională a SUA, cât și pe cea a Italiei.

Reacția Italiei

Ooficialii italieni le-au transmis americanilor că anularea licitațiilor nu este posibilă, întrucât ar genera riscuri legale și potențiale tensiuni diplomatice cu China. Aceștia au precizat însă că vor ține cont de îngrijorările SUA în cadrul procedurilor viitoare de achiziții.

Ulterior, guvernul de la Roma a introdus restricții în legislația privind achizițiile publice, acordând prioritate ofertanților cu sediul în Italia sau în state membre NATO ori în țări aliate NATO.