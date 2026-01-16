Prima pagină » Știri externe » SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

Mihai Tănase
16 ian. 2026, 11:12, Știri externe
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

Statele Unite au transmis presiuni diplomatice Italiei pentru anularea unor contracte cu furnizorul chinez Nuctech, motivând riscuri de securitate națională. Roma a refuzat anularea, dar a modificat ulterior legislația achizițiilor publice.

Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei pentru a anula contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea națională, scrie Mediafax.ro, care citează surse Bloomberg.com.

Potrivit surselor, Statele Unite au transmis anul trecut plângeri diplomatice oficiale către Italia, solicitând anularea unor licitații în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Contractele vizau aparate de scanare utilizate de vama italiană, iar informațiile au fost furnizate sub protecția anonimatului.

Îngrijorarea principală a Washingtonului este că imaginile colectate în porturi și la punctele vamale ar putea fi accesate de autoritățile chineze, ceea ce ar pune în pericol atât securitatea națională a SUA, cât și pe cea a Italiei.

Reacția Italiei

Ooficialii italieni le-au transmis americanilor că anularea licitațiilor nu este posibilă, întrucât ar genera riscuri legale și potențiale tensiuni diplomatice cu China. Aceștia au precizat însă că vor ține cont de îngrijorările SUA în cadrul procedurilor viitoare de achiziții.

Ulterior, guvernul de la Roma a introdus restricții în legislația privind achizițiile publice, acordând prioritate ofertanților cu sediul în Italia sau în state membre NATO ori în țări aliate NATO.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
CONTROVERSĂ Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel
10:38
Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel
DRAMĂ Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului
10:20
Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului
ANALIZA de 10 Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene”
10:00
Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene”
INEDIT Poporul care este deja în anul 2976. Cum a ajuns să fie deja cu aproape 1.000 de ani „înaintea restului lumii”
09:59
Poporul care este deja în anul 2976. Cum a ajuns să fie deja cu aproape 1.000 de ani „înaintea restului lumii”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
11:30
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
SPORT Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
10:45
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”

Cele mai noi

Trimite acest link pe