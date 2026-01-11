Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”

Președintele american Donald Trump a declarat că NATO este zero fără America, argumentând că dacă nu era el președinte, alianța militară transatlantică n-ar mai fi existat.

„Am salvat NATO. Dacă nu aș fi fost eu, nu ați avea un NATO acum”, a afirmat Donald Trump, președintele care afirmase că NATO înseamnă SUA.

La începutul anului 2026, Trump l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro și a declarat că va sprijini protestele din Iran împotriva regimului ayatollahului. Președintele american a amenințat deschis Cuba și Columbia cu intervenție militară și și-a exprimat dorința de a anexa Groenlanda.

Liderii europeni îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea internațională

Declarația sa a atras critici dure din partea liderilor europeni din statele membre ale NATO și UE, inclusiv din partea președintelui francez Emmanuel Macron.

Liderul francez l-a atenționat pe liderul de la Casa Albă că se îndepărtează de aliații tradiționali, iar președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier l-a acuzat că distruge ordinea mondială.

Premierul Spaniei Pedro Sanchez l-a acuzat pe Trump de încălcarea dreptului internațional după capturarea dictatorului Nicolas Maduro. De asemenea, Trump se află în plin conflict cu prim-ministra Danemarcei Mette Frederiksen pe tema anexării americane a Groenlandei.

Giorgia Meloni, supărată foc pe Donald Trump

Acum, Trump își strică și relațiile cu Italia după ultima declarație pe seama NATO. Prim-ministra Italiei Giorgia Meloni i-a dat o replică tăioasă.

Strategia este greșită. Dar dacă strategia nu funcționează, o alternativă trebuie să fie creată. Asta ar însemna să ne distanțăm, în sensul că ar trebui să părăsim NATO? Cool… ar trebui să vă închidem bazele americane, să încetăm comerțul sau doar să închidem restaurantele McDonald’s? Nu știu, ce ar trebui să facem?, a declarat Giorgia Meloni.

În urmă cu un an, prim-ministra Italiei a fost singurul lider european prezent la inaugurarea președintelui Trump când a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat prezidențial.

Sursa Foto: Arhiva Foto

