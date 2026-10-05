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SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului

SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului
Bombardier american B-1 - Foto: shutterstock.com
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SUA au retras cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, folosite inclusiv în atacurile asupra Iranului, după arestarea unor suspecți pentru pregătirea unor acte teroriste. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului, acuzație respinsă de Teheran.

SUA și-au retras toate cele 12 bombardiere B-1 desfășurate la baza aeriană RAF Fairford din Marea Britanie, la aproximativ o săptămână după arestarea mai multor bărbați suspectați că pregăteau acte teroriste în apropierea instalației militare, potrivit Politico.eu.

U.S. Air Force B-1B Stealth Bombers - Foto: Profimedia images - Caracter ilustrativ

U.S. Air Force B-1B Stealth Bombers – Foto: Profimedia images – Caracter ilustrativ

Un oficial al Pentagonului a confirmat duminică retragerea aeronavelor, după ce informația fusese relatată inițial de The Wall Street Journal pe fondul îngrijorărilor de securitate legate de un posibil complot împotriva bazei.

RAF Fairford, situată la nord-vest de Londra, avea o importanță strategică deosebită în actualul context militar. Bombardierele americane staționate acolo fuseseră folosite inclusiv pentru atacurile Statelor Unite asupra Iranului.

„Deşi securitatea operaţională ne-a împiedicat să confirmăm în timp real mişcarea mijloacelor şi forţelor noastre, putem confirma acum că toate bombardierele americane care au fost dislocate la RAF Fairford s-au întors la bazele lor de origine din Statele Unite”, a transmis un purtător de cuvânt al Pentagonului.

Guvernul britanic autorizase Washingtonul să utilizeze bombardierele de la Fairford pentru atacarea bazelor iraniene de rachete folosite împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Retragerea celor 12 aeronave capătă astfel o semnificație aparte, într-un moment în care autoritățile britanice investighează dacă baza utilizată în operațiunile împotriva Iranului a devenit ea însăși ținta unei acțiuni teroriste.

Londra suspectează Iranul. Teheranul respinge acuzațiile

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că autoritățile au „indicii puternice” privind o posibilă implicare a Iranului în presupusul complot.

Teheranul respinge acuzațiile și susține că afirmațiile prin care Iranul este asociat planului sunt nefondate.

Disputa diplomatică s-a amplificat, iar autoritățile iraniene l-au convocat pe ambasadorul britanic la Teheran pentru explicații în legătură cu acuzațiile formulate de Londra.

Administrația americană a indicat, la rândul său, că incidentul ar putea depăși dimensiunea unui complot intern. Președintele Trump a declarat că persoanele implicate intenționau să provoace „pagube majore”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit, la rândul său, despre „implicarea unui actor străin”, fără a atribui public și definitiv responsabilitatea unui anumit stat.

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