Premierul Luca Niculescu a discutat joi 19 noiembrie, în cadrul unei scurte conferințe de presă, la finalul Forumului de afaceri franco-român, despre atribuțiile suplimentare ale vicepremierului și ministrului Afacerilor Interne, Marian Neacșu. Potrivit lui Niculescu, avizarea de către Neacșu a proiectelor cu impact bugetar reprezintă „un filtru suplimentar”.

Luca Niculescu a fost întrebat despre argumentele ce stau la baza deciziei sale de a-l delega pe vicepremierul Marian Neacșu cu atribuții ce includ coordonarea unor instituții din subordinea aparatului de lucru al Guvernului și avizarea proiectelor ministerelor cu impact financiar și bugetar.

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Niculescu a subliniat profesionalismul lui Neacșu și a precizat că, în contextul realizării bugetului pentru anul viitor, este nevoie de „un filtru suplimentar”.

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar. Suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm. Și apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere”, a afirmat premierul. „Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”, a mai adăugat Niculescu.

„Îl cunosc de aproximativ 4-5 ani”

Acesta a adăugat că Neacșu „a lucrat cu multe guverne”, iar Niculescu, la rândul lui, a „lucrat foarte bine cu domnia sa”.

„Eu îl cunosc de aproximativ 4-5 ani de când mă apuc de aderarea la OCDE. Atunci cred că era la domnul Ciucă, pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu, a lucrat și în guvernul domnului Bolojan”, a precizat premierul.

„Sunt ministerele din zona social-democrată, este ce se întâmpla și în anii trecuți, în guvernele trecute. Dar atunci, clar, erau mai mulți vicepremieri și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care făcea parte”, a conchis Luca Niculescu.

Marian Neacșu va coordona 12 ministere și va aviza proiectele cu impact bugetar

Miercuri, 18 noiembrie, Luca Niculescu a stabilit noi atribuții pentru vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, care va asigura coordonarea funcțională a 12 ministere și structuri guvernamentale și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministere.

Decizia nr. 463 a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește rolul vicepremierului în coordonarea activității guvernamentale.