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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Gandul
Publicat:
19.11.2026, 10:54
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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