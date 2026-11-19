Premierul Luca Niculescu a comentat, joi 19 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, la finalul Forumului de afaceri franco-român, decizia președintelui Nicușor Dan, de a participa, în locul acestuia la reuniunea Coaliției de Voința. Inițial, România urma să fie reprezentată în cadrul evenimentului de la Berlin de prim-ministrul Luca Niculescu.

Deși prezența premierului Luca Niculescu la reuniunea Coaliției de Voință fusese decisă în urmă cu două săptămâni, președintele Nicușor Dan a decis să meargă în locul său. Liderul de la Cotroceni a făcut acest gest în contextul în care la eveniment ar urma să fie prezenți și lideri americani.

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„În primul rând, după cum știți, politica externă și de securitate sunt domeniul de care se ocupă cu predilecție președintele României. Am discutat de mai multe ori în aceste zile. Este domnia sa acolo și este un lucru foarte normal. Sunt destule întâlniri la care voi participa și eu și avem o relație foarte bună de încredere și de colaborare cu domnul președinte. Rezultatele de acolo le vom vedea la finalul zile”, a declarat Luca Niculescu. „Ceea ce sperăm este evident să existe un sprijin cât mai important și o solidaritate care să nu fie doar afișată, ci să fie chiar una care există de-adevărat”, a mai adăugat Luca Niculescu.

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan participă azi, 19 noiembrie, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Liderul de la Cotroceni susține ideea potrivit căreia orice acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale statelor de pe Flancul Estic al NATO, și să asigure securitatea deplină a regiunii Mării Negre.

De asemenea, Nicușor Dan va sublinia că Rusiei nu trebuie să i se permită să influențeze deciziile de securitate și de politică externă ale statelor din regiune.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace.